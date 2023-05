Les verts veulent que le N.-B. en fasse plus contre la pollution par le plastique

La députée verte, Megan Mitton, croit que le Nouveau-Brunswick a un rôle à jouer dans la réduction de l’utilisation du plastique.

Le Nouveau-Brunswick pourrait faire davantage, nous pouvons avoir des réglementations qui sont plus fortes, mais on sait qu’on a aussi notre ministre de l’Environnement qui est sur le Conseil canadien des ministres de l’Environnement et ils travaillent ensemble pour les réglementations, pour les créer , dit la députée de Memramcook-Tantramar.

La députée verte, Megan Mitton, croit que le Nouveau-Brunswick pourrait mieux réglementer l'utilisation des contenant en plastique. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les Nations Unies organisent un deuxième sommet sur la pollution par le plastique. Le sommet, qui se tient à Paris à partir de ce lundi, se déroulera jusqu’à vendredi.

Il y aura ensuite trois autres conférences internationales, dont une au Canada dans un an, en avril 2024.

« On ne le voit pas, mais j’aimerais voir du leadership de notre ministre de l’Environnement. » — Une citation de Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar

L’objectif des discussions internationales est d’en arriver à un traité pour mettre fin à la pollution par le plastique. Plus de 8 millions de tonnes de plastique se retrouve dans les océans à chaque année.

Contrôler l’utilisation du plastique

À l’image de plusieurs commerces qui ont décidé de ne plus utiliser de sacs en plastique, Megan Mitton croit que le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait prendre des moyens pour réduire le recours à certains emballages en plastique.

On pourrait avoir des lois, des réglementations où on n'a pas les sacs en plastique, par exemple, on pourrait avoir différentes options. Dans le passé, les gens prenaient leurs bouteilles pour aller chercher du lait, les choses comme ça, on a les options, mais notre économie a vraiment changé et c’était pas pour améliorer la situation avec l’environnement , déplore-t-elle.

« Au lieu de regarder comment est-ce qu’on peut gérer les déchets, on pourrait éviter d’avoir autant de déchets. » — Une citation de Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar

Des doutes sur le nouveau programme de recyclage

À partir du 1er novembre 2023, le programme de recyclage des emballages de papier et de plastique sera pris en charge par Circular materials, un organisme dirigé par de grandes compagnies comme Heinz, Loblaw, Pepsi et Costco.

Les manufacturiers devront bientôt payer les coûts du recyclage au Nouveau-Brunswick pour les matières qu'ils produisent ou distribuent. Photo : Getty Images / Billy Hustace

La députée Megan Mitton hésite à faire confiance à l’industrie, qui utilise des tonnes de plastique. J’ai des inquiétudes avec la façon que c’est géré maintenant, parce que c’est pas transparent.

La transition vers le système de Circular materials devrait être terminée en 2027. Mais la députée Mitton aurait aimé que des consultations publiques soient tenues, question de bien comprendre ce qui sera mis en place dans la province.