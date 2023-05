Le feu de forêt de Ferland-et-Boilleau contenu : les évacués de retour dans leur domicile

Une vingtaine de pompiers forestiers de la SOPFEU avec le soutien d'un hélicoptère et des sapeurs de Ferland-et-Boilleau ont été déployés sur le terrain lundi. La cause de l'incendie n'est toujours pas connue.

Les résidents évacués étaient bien heureux de pouvoir retrouver leur maison en un seul morceau. C’était très inquiétant, je vous dis, là, j’ai pleuré un bon bout de l’après-midi à voir ça, a indiqué Monique Côté. [...] Je vais vous dire, la SOPFEU , la sécurité publique, tout ça, ils nous ont sécurisés. Il y avait des camions de pompier dans ma cour avec des tuyaux pour arroser les maisons.

Une vingtaine de pompiers forestiers de la SOPFEU avec le soutien d'un hélicoptère et des sapeurs de Ferland-et-Boilleau ont été déployés sur le terrain lundi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

On a eu peur parce que les flammes étaient juste en haut de la montagne, ici, a ajouté un autre citoyen. Et puis on les voyait, on voit des arbres brûlés en haut, là. [...] Les flammes montaient à 25 ou 30 pieds dans les airs.

L'indice d'inflammabilité demeure extrême dans la région, qui est toujours touchée par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Les prévisions météorologiques indiquent que le temps sera chaud et sec cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le feu de forêt à Saint-David-de-Falardeau terminé

L’incendie de forêt qui s’était déclaré samedi à Saint-David-de-Falardeau est terminé. Le brasier avait pris naissance dans le secteur de villégiature du chemin Lévesque Sud, près du lac Limony. Quelques résidences avaient dû être évacuées par mesure préventive.

Avec les informations de Louis Martineau