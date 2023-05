Selon l’établissement d’enseignement, l'avenir des programmes de soins infirmiers et de préposé aux soins était incertain depuis le départ d’une enseignante en décembre 2022.

L'entrée des bureaux administratifs du Collège de l'Île, à Wellington. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le Collège a néanmoins continué d'offrir le programme malgré des ressources humaines limitées.

La seule autre enseignante a annoncé récemment son intention de quitter le Collège au début du mois de juin. Elle devait se charger des cours, faire la coordination du programme, s'occuper des laboratoires et assurer la supervision des stages.

Bien qu’ayant exploré toutes les pistes exploitables afin de tenter d’assurer ces deux programmes, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous sommes dans l’obligation de faire un arrêt temporaire de ces deux programmes pour l’année scolaire 2023-2024 , lit-on dans un communiqué du Collège de l’Île.

Tenter un retour en 2024

« C’est une triste nouvelle et c’est décourageant. Je ne voulais pas annoncer ça, mais nous n’avons pas eu le choix. » — Une citation de Darlene Arsenault, présidente par intérim du Collège de l’Île

Darlene Arsenault, présidente par intérim du Collège de l'Île, cherche des solutions de rétention des enseignants pour ses programmes en santé. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Il faut regarder à de nouvelles façons et à des partenariats. Ce n’est pas une option de ne plus l’offrir , a indiqué Darlene Arsenault, présidnete par intérim du Collège.

Le Collège de l’Île suggère quelques options aux étudiants qui sont inscrits à l'un de deux programmes.

Ils peuvent s’inscrire à un programme de santé dans un des cinq campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), à un programme de santé en anglais au Holland College à Charlottetown, à un autre programme offert au Collège de l’Île ou à une formation linguistique proposée au Collège de l’Île.

Une approche nationale

Élise Arsenault, directrice du Réseau Santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard, avait eu vent des difficultés de rétention du personnel enseignant. La nouvelle tombée lundi l’attriste, mais elle ne l'a pas surprise.

Élise Arsenault, directrice du Réseau santé en français à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Nous avons tellement besoin de former des professionnels en santé capables de servir en français. Cet arrêt va créer un trou et aura un impact important , assure-t-elle.

Selon elle, d’autres communautés francophones en milieu minoritaire font face à des problèmes semblables et une approche nationale serait donc de mise.

Nous faisons face à une pénurie de ressources humaines. Ce n’est pas seulement une question d’argent. Comme le Collège de l’Île est petit, il a accès à moins de ressources et quand il perd un enseignant, l’impact est plus grand. Mais on garde espoir , a-t-elle dit.

Elle évoque la possibilité de collaborer avec l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard ou encore l’Université de Moncton pour venir à bout de ce problème.

Avec des informations de Julien Lecacheur