À en croire des documents de cour, Darren Pennock a été directeur général de la Société John Howard de Halton-Peel-Dufferin de 2012 à 2019.

Il y gérait un budget annuel de 3 millions de dollars pour offrir des programmes et services à des hommes après leur incarcération.

Il avait une carte de crédit d'entreprise au nom de son employeur. Il l'aura toutefois utilisée à des fins personnelles, selon un récent jugement de la Cour supérieure de l'Ontario.

La décision du juge Daley, de la Cour supérieure de l'Ontario, qui sanctionne Darren Pennock dans une affaire de fraude. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le directeur financier de l'organisme a toutefois eu la puce à l'oreille, lorsqu'il a réalisé que certaines demandes de remboursement de M. Pennock étaient frauduleuses.

Après une vérification interne des comptes, le directeur général avait finalement été congédié avec motif valable.

Le juge Peter Daley qualifie la conduite de Darren Pennock d' arrogante , de malveillante et de hautement répréhensible , en rappelant qu' il a manqué à son obligation fiduciaire telle qu'énoncée dans son contrat de travail .

« M. Pennock a commis de multiples actes de fraude et de tromperie, privant ainsi son ancienne organisation d'une somme d'argent très importante. » — Une citation de Peter Daley, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

À l'époque, M. Pennock avait reconnu qu'il avait fait un mauvais usage de la carte de crédit d'entreprise et il avait présenté des excuses et offert de rembourser l'organisme. Ce n'était toutefois que la pointe de l'iceberg.

Une fraude plus importante

En 2020, une firme d'avocats spécialisée en juricomptabilité et en fraude a déterminé dans un rapport ultérieur que des dépenses non autorisées avaient été identifiées durant le mandat de M. Pennock.

Selon les documents judiciaires, M. Pennock a falsifié ou créé de fausses factures et il a contrefait des signatures des membres de son conseil d'administration afin de faire passer ces dépenses comme légitimes.

La Société John Howard de Halton-Peel-Dufferin a ses bureaux dans cet édifice de Brampton. Photo : (Google Street View)

L'enquête a montré que M. Pennock avait utilisé l'argent de la Société pour payer des voyages en Europe et dans les Antilles, des repas et des loisirs pour un montant de près de 160 000 $.

Il a aussi acheté de façon frauduleuse des cartes-cadeaux pour une somme approximative de 45 000 $ et des appareils électroniques et d'autres biens totalisant près de 64 000 $.

L'investigation a aussi montré que Darren Pennock a créé de faux procès-verbaux de réunions du conseil d'administration pour prouver que la nature de ses dépenses avait été discutée et approuvée.

M. Pennock a par ailleurs utilisé sa carte de crédit d'entreprise pour des honoraires d'avocats dans trois causes apparemment factices.

En octobre 2021, M. Pennock a été mis en accusation au criminel pour fraude supérieure à 5000 $, abus de confiance et contrefaçon. On ignore toutefois de ce qu'il est advenu de ces procédures.

Entente à l'amiable non respectée

À la suite d'une ordonnance du tribunal civil, Darren Pennock a signé une entente avec le plaignant dans laquelle il s'engageait à rembourser à la Société 352 000 $ avec un premier versement de 150 000 $ dû au 30 novembre 2022.

Il n'a toutefois versé que 100 000 $ à l'heure actuelle, selon la décision du juge Daley, ce qui l'a placé en défaut de paiement.

En ajoutant les pénalités pour défaut de paiement et les intérêts, il lui reste à payer 239 388 $ à la Société John Howard de la région de Peel. À ces montants, le juge lui inflige des dommages à caractère punitif de 35 000 $.

À ce sujet, le magistrat note qu' il ne s'agit pas simplement d'un cas de fraude commis contre une organisation à but non lucratif [puisque] le préjudice s'est étendu au public .

Le magistrat rappelle en outre que les Sociétés John Howard du Canada fonctionnent grâce à des subventions gouvernementales et des dons privés.

Le juge écorche au passage l'épouse de Darren Pennock, Nancie Parker. Il souligne que Mme Parker a soit eu connaissance de la fraude, mais qu'elle n'en a rien dit, ou soit qu'elle a été maintenue dans l'ignorance si elle a omis de lui poser des questions.

« Mme Parker savait que le salaire de Pennock ne pouvait soutenir le style de vie et les dépenses qu'il engageait en leur nom et que cela aurait dû soulever l'obligation de s'en informer. » — Une citation de Peter Daley, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

Au total, le couple Parker-Pennock aura déboursé 422,388$ en remboursements, pénalités et honoraires d'avocats. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le magistrat ordonne enfin au couple Pennock-Parker de payer les honoraires d'avocats de la partie adverse, soit près de 48 000 $.

Dans un communiqué, la Société John Howard de Halton-Peel-Dufferin accueille favorablement la conclusion du litige et se dit soulagée de pouvoir tourner la page sur cette affaire.