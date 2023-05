Un tout premier festival à Sainte-Brigitte-de-Laval

Amener l’art à la montagne. C’est dans cet esprit que quelques amis de Sainte-Brigitte-de-Laval, amoureux des arts et de la nature, se sont rassemblés en 2021 et ont décidé de créer un OBNL en vue de la présentation d'un premier festival : le Festival à deux têtes.

Située à 20 minutes de Québec, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval recevra la visite au cours de l’été de Louis-Jean Cormier, Alaclair Ensemble, Tire le Coyote, Gros Mené, Stephen Faulkner et même un gala de lutte de la NSPW intitulé Le roi de la montagne.

C’est dans l’idée de dynamiser le centre-ville de Saint-Brigitte de Laval et de combler un besoin en culture , raconte le directeur général Mathieu Therrien. Saint-Brigitte-de-Laval a une population assez jeune. Il y a eu un boum démographique au cours des dix dernières années .

Un spectacle présenté à l'Espace festif de Sainte-Brigitte-de-Laval. Photo : Radio-Canada

Une festival diversifié

Mathieu Therrien souhaite développer de l'intérêt et de la curiosité envers les différentes formes d’art. C’est pourquoi on ne se spécialise pas juste dans les spectacles de musique. On fait aussi de l’humour, on fait du théâtre, on présente des films, des documentaires, on invite des conférenciers.

Affiche du Festival à deux têtes de Sainte-Brigitte-de-Laval Photo : Radio-Canada

Les soirées ont lieu à l’espace festif situé au cœur de la municipalité, juste à côté de l'église qui a été désacralisée en 2021. Des événements se tiendront également à l'intérieur dont un atelier d’écriture gratuit dirigé par Eman ou encore l’exposition Planter le décor de Martin Bureau.

Le peintre et cinéaste y exposera pour la première fois le visuel de plusieurs pochettes d’albums dont il est l’auteur. Notamment les maquettes des albums de Tire le Coyote, Gros Mené, Fred Fortin, Les Cowboys fringants. On a fait appel aux collectionneurs qui possèdent les toiles originales. On les a tous réunis pour cette exposition. Ce sera une exposition unique , explique Mathieu Therrien qui souligne que Martin Bureau est en quelque sorte la tête d’affiche de cette première édition.

Tire le Coyote - Au premier tour de l'évidence (2022) Photo : La Tribu

Le Festival à deux têtes, qui tire son nom de la montagne du même nom, veut mettre en valeur les lieux naturels et proposera des parcours en forêts. On a de magnifiques sentiers à Sainte-Brigitte de Laval. En parcourant les sentiers, il y aura des stations. Une station jazz, une station d’opéra et une autre de classique. Ce sera sur le bord de la rivière Montmorency. Ce sera magnifique , poursuit-il.

Le public pourra assister à des prestations de 15 minutes agrémentées de panneaux d’interprétation qui expliqueront l’effet de la musique sur leur cerveau. Une façon ludique d’expliquer l'importance de la musique pour notre bien-être.

Les soirées à l’espace festif auront lieu du 16 juin au 28 juillet

Le Festival à deux têtes aura lieu du 17 au 20 août.