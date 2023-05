Des votes pour un meilleur système de santé, une éducation mieux financée et peu de taxes

Des électeurs rencontrés à Edmonton, lundi matin, ont expliqué s’être déplacés aux urnes dans l’espoir d’un meilleur système de santé, d'une éducation mieux financée et pour la réduction des taxes pour moins de pressions sur les ménages.

Francesca Milite, 71 ans, fait partie des 33 000 électeurs inscrits à Edmonton-Gold Bar, l’une des 87 circonscriptions électorales provinciales de l'Alberta.

Sa canne en main, l'électrice a arpenté les couloirs du gymnase de l’école Maurice-Lavallée, où 3200 électeurs sont inscrits, afin de choisir le parti et les personnes qui pourront mieux défendre les intérêts chers à son cœur. Mes préoccupations concernent généralement les impôts et les soins de santé. C'est pourquoi je vote et j'espère que la personne pour laquelle j'ai voté fera ce que je veux.

Francesca Milite, 71 ans, exerce son droit de vote à chaque élection, depuis qu'elle a 18 ans. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Pour elle, chaque citoyen qui remplit les conditions devrait choisir les dirigeants qu’il mérite. L'abstention est un vrai gâchis, pense-t-elle.

« Si vous ne votez pas, vous n'avez aucune raison de vous plaindre parce que vous n'avez pas eu à choisir un parti ou un autre. » — Une citation de Francesca Milite, électrice

C’est une erreur de penser qu'un seul vote ne fait pas de différence. Si 100 000 personnes disent que [leur] vote ne fait pas de différence, cela fait 100 000 votes perdus , ajoute-t-elle.

Tout comme Francesca Milite, Mark Dickens, 62 ans, a mis son bulletin dans l'urne. Il s'agit d'un moment important dans sa vie de citoyen, soutient-il. Je suis très heureux de le faire. Je pense que c’est un devoir civique très important et qu’il est crucial pour nous de maintenir notre démocratie.

« Si nous ne prenons pas la peine de voter, nous n'avons pas notre mot à dire sur le type de gouvernement que nous aimerions avoir. » — Une citation de Mark Dickens, électeur

Chez les Dikens, l’exercice du droit de vote est un acte fondamental. Mark Dickens est allé voter en personne avec son fils. Sa fille et son épouse ont voté par correspondance.

C'est toute notre famille qui vote. C'est juste une valeur que nous avons en tant que famille. Chaque fois qu'il y a une occasion à chaque élection, qu'il s'agisse d'élections municipales, provinciales ou fédérales, nous votons.

Mark Dickens, 62 ans, et son fils Yaqub Dickens ont tenu à s'exprimer lundi dans les urnes. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

Yaqub Dikens, 20 ans, suit les traces de son père. En votant lundi, l'étudiant a surtout pensé à l’avenir de l’éducation dans la province. Il souhaite des améliorations dans le financement de l'éducation, notamment après des coupes budgétaires ayant mis beaucoup d'enseignants au chômage.

L'éducation est très importante, surtout pour les gens de ma génération, afin de s'assurer que nous faisons les bons choix pour l'avenir et, bien sûr, nous avons besoin de soins de santé pour nous assurer que les gens restent en bonne santé.

Pas de file d’attente en matinée

Au bureau de vote de l’école Maurice-Lavallée, lundi matin, il n'y a pas de file d'attente. Les votants restent à peine cinq minutes dans les locaux. La directrice du scrutin dans la circonscription d’Edmonton-Gold Bar, Donna Lohstraeter, dit que les 14 bureaux de vote de la circonscription ont tous ouvert à l'heure et dans les délais prévus.

Donna Lohstraeter, directrice du scrutin à la circonscription d’Edmonton-Gold Bar. Photo : Radio-Canada / Flore Tamko Mbensi

D'après les bureaux que j'ai visités jusqu'à présent, il semble que le rythme soit régulier. Il n'y a pas eu de grandes files d'attente, tout se passe bien , affirme-t-elle.

Au bureau de vote, l’agente de renseignements, Marissa Bayne, dit s'attendre tout de même à plus d’affluence en fin de journée, lorsque les travailleurs auront terminé leurs activités principales.