Un investissement de plus 900 000 $ pour freiner les surdoses de drogues à Sudbury

Le gouvernement du Canada investit 930 000 $ pour lutter contre les risques de surdoses, causées par la consommation des drogues illégales de plus en plus toxiques à Sudbury.

La députée fédérale de Sudbury Viviane Lapointe en a fait l’annonce lundi matin au nom de Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances.

Selon le communiqué, cet investissement permettra de financer le programme mobile de proximité Go-Give par le biais du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances ( PUDS ) de Santé Canada .

« Chaque jour au Canada, y compris ici, à Sudbury, des proches, des amis, des collègues et des voisins de tous les horizons vivent la tragique perte d’un être cher des suites d’une surdose [...] En travaillant ensemble, nous trouverons des façons de réduire les risques, de sauver des vies et d’aider à reconstruire les communautés. » — Une citation de Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury

La députée fédérale de Sudbury, Viviane Lapointe. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Le programme mobile de proximité Go-Give sera en mesure d’accroître sa capacité et d’étendre la portée et les heures de son service. Il pourra notamment distribuer de la nourriture, des trousses de premiers soins et des fournitures de réduction des méfaits, comme des trousses de naloxone et des fournitures d’inhalation , peut-on lire dans le document.

Des services critiques

Le Grand Sudbury est à ce jour l’une des régions les plus touchées par la crise d'opioïdes en Ontario. Le taux de surdoses mortelles pour 2022 a atteint 55,4 par 100 000 habitants, soit près de quatre fois la moyenne provinciale.

Cet investissement d’Ottawa est d’une importance critique à la réponse locale, selon Vivianne Lapointe.

Cet appui de 930 000 $ permettra d’avoir plus de services, d’employés, de bénévoles et d’heures de service pour répondre à la crise d’opioïdes , a dit la députée.

En 2021, l’équipe de nuit de Go-Give a répondu à plus de 35 surdoses entre 21 h et 2 h et a pu renverser 32 d’entre elles.

Ces gens sont oubliés lorsqu’il y a un manque de services. Nous tentons d’en offrir davantage pour les appuyer et pour minimiser les risques [de surdose] , indique la directrice générale de l’organisme, Evie Ali.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir leur confiance et leur amitié, ce qui nous permet d’offrir des services sur mesure en fonction de leurs besoins. » — Une citation de Evie Ali, directrice générale de Go-Give Project

Le gestionnaire de projets de Go-Give, Ali Farooq, espère que les nouveaux fonds permettront à l’équipe d’être sur le terrain sept soirs par semaine , ajoute-t-il, indiquant qu’il ne s’agira plus d’une unité strictement bénévole.

Ali Farooq est gestionnaire de projets pour Go-Give Project. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Ces amis sont devenus une famille. Ils sont très heureux de nous voir et de recevoir de l’aide et nous voulons continuer d’en faire le plus possible.

De bénévoles à employés

Depuis la fondation de Go-Give en 2020, la charge de travail et la demande pour des services ont augmenté de façon importante .

L’équipe de l'organisme est davantage surchargée durant l’été, lorsque plusieurs personnes sont expulsées de leurs demeures, augmentant ainsi la population itinérante du Grand Sudbury.

Dès le départ, il y a eu des mois où nous devions retrousser nos manches et sortir chaque soir pour gagner la confiance de nos amis qui sont touchés [par la crise d’opioïdes] , explique M. Farooq. L’organisme compte maintenant plus de 250 clients.

Le financement permettra de transformer certains des 14 postes bénévoles au sein de l’organisme en occasions d’emploi.