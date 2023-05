Le directeur général du RGA quitte ses fonctions

À la tête de l’organisme depuis février 2022, ce dernier quittera ses fonctions le 30 juin pour se tourner vers une nouvelle opportunité professionnelle. Une opportunité très intéressante pour moi , laisse entendre l'intéressé. Ce sera annoncé lundi prochain.

Malgré un court mandat, M. Chénier quitte la direction générale du RGA avec le sentiment du devoir accompli. C’est une période tellement peu longue, mais en même temps tellement intense. Il y a eu tellement de changements au sein du RGA que dans les circonstances, je pense que j’ai pu mener le bateau à bon port.

« Je laisse l’équipe, mais ce n’est pas un bateau qui coule. Loin de là. C’est un bateau en bonne et due forme qui a été bien entretenu dans les circonstances. » — Une citation de Marc Chénier, directeur général sortant du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale

Marc Chénier ne le cache pas, ce départ le peine. On ne laisse pas ses tripes à une organisation sans se sentir le cœur gros , lance-t-il. L’annonce au conseil d’administration jeudi passé a été faite avec beaucoup d’humilité [...] il y a eu des pleurs, de ma part et de la part d'autres membres du C.A.

« On devient attaché. On travaille ensemble. On se bat ensemble. On trouve des solutions. On apprend à se connaître. » — Une citation de Marc Chénier, directeur général sortant du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale

La présidente du conseil d’administration de l’organisme, Julie Potvin, n’a d’ailleurs que de bons mots pour le DG sortant. Marc a su mettre le RGA en avant-plan , écrit-elle dans un communiqué. Il a fait valoir l’importance du français et du bilinguisme en affaires auprès de nos entrepreneurs francophones et francophiles, de nos partenaires-clients, de nos commanditaires, et de nos partenaires communautaires.

La suite des choses

Le conseil d'administration du RGA a l’intention de prendre son temps avant de sélectionner la nouvelle direction générale. J’ai l’impression que la nouvelle direction générale ne va être annoncée qu’à la fin de l’été, au plus tard au milieu de septembre , prévoit M. Chénier.