Une girafe du zoo de Calgary est morte à cause d’une fracture du cou

Le zoo est en deuil à cause de cette perte soudaine , dit Colleen Baird, directrice adjointe par intérim des soins et du bien-être des animaux. Emara manquera à tout le monde, notamment aux employés et bénévoles qui s'occupaient d'elle, ainsi qu’aux visiteurs.

La girafe a été retrouvée affaissée contre la clôture de l’enclos de la savane africaine sans vie le matin du 19 mai. L’accident s'est produit très tôt dans la matinée, bien avant que des membres du personnel ne soient présents , précise le zoo de Calgary qui suppose que les cornillons de la girafe se sont coincés dans les câbles entourant l’enclos. Emara se serait fracturé le cou durant sa chute.

« [Emara] était connue pour sa curiosité, sa douceur, mais aussi sa prudence. » — Une citation de zoo de Calgary

Bien que la mort d'Emara semble être un cas isolé, le zoo examine la clôture de l’enclos afin de déterminer si des modifications sont nécessaires pour améliorer la sécurité des animaux qui y résident.

Emara, âgée de 12 ans, était arrivée au zoo de Calgary en 2016. Elle était auparavant au zoo de San Diego.