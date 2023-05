Sambaa K’e, aux T.N.-O., se prépare à une possible évacuation

Aux Territoires du Nord-Ouest, la communauté de Sambaa K’e située à environ 150 kilomètres au sud de Fort Simpson, dans le Dehcho, se prépare à une possible évacuation alors qu’un feu à 40 kilomètres de là prend de l’ampleur rapidement.

Le gouvernement territorial a déployé davantage de pompiers pour s’attaquer à ce feu près de la petite communauté de moins de 100 résidents. Le feu de forêt, provoqué par la foudre, avait une superficie d’environ 98 000 hectares dimanche, selon une mise à jour publiée par NWT Fire.

Une personne spécialisée en protection des biens est en route vers la communauté, et des équipes travaillent avec la collectivité de Sambaa K’e afin de mettre en place des mesures de protection, selon la mise à jour sur les feux de forêt des T.N.-O.

Danna Payne, une résidente de la communauté, dit que les gens sont préparés, mais qu'ils ne sont pas trop inquiets pour le moment. On a commencé avec [la mise en place] d’une zone de protection et les gens prennent leurs précautions en faisant leurs valises, au cas où.

Mme Payne ajoute que des livrets d’information sur la planification en cas d’évacuation ont été distribués et que les résidents sont bien informés. Elle dit que, bien que le feu brûle dans les environs de la communauté, la qualité de l’air était bonne dimanche grâce à des vents soufflant du nord.

Une autre résidente, Yvonne Jumbo, assure quant à elle que certains aînés sont inquiets. Pour sa part, elle se sent en sécurité, car le feu est encore assez loin. Ce printemps est néanmoins l’un des plus chauds qu’elle a vécus, et cette chaleur a un impact sur la communauté.

On ne voit presque pas d’eau en forêt , dit-elle. On peut voir beaucoup des rochers exposés le long de la rivière. Personne n’est allé sur la rivière ce printemps, il n’y a pas eu de chasse printanière.

Avec les informations de Luke Carroll