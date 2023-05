Selon les informations obtenues par Radio-Canada et CBC , de nouvelles équipes sont en voie d’être créées pour assurer la protection de ministres qui sont la cible de menaces précises, mais aussi de fonctionnaires au coeur de controverses politiques.

Ces nouvelles unités de protection seront attribuées au cas par cas à des ministres ou fonctionnaires, selon une évaluation de risque menée par la GRC .

Alors que plusieurs ministres réclament des services de garde rapprochée depuis des années, le fait que certains fonctionnaires pourront bénéficier de la protection de la GRC démontre que les craintes de violence se sont répandues à la haute fonction publique.

« Nous avons pu observer durant la pandémie au Canada et ailleurs qu’en plus des politiciens, les fonctionnaires peuvent aussi faire l’objet de menaces. Il est donc logique de leur offrir une plus grande protection pendant certaines périodes de temps, en fonction d’une évaluation de la part de professionnels du milieu de la sécurité et des forces de l’ordre. »