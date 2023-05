Windsor appelle Ottawa à s’entendre avec Stellantis

Le maire de Windsor appelle le gouvernement fédéral à conclure au plus vite les négociations avec Stellantis pour sauver l'usine de batteries pour véhicules électriques à Windsor. Une motion sera présentée lundi au conseil municipal, affirme Drew Dilkens, lors d’un point de presse.

Si elle est approuvée, la motion exhortera le gouvernement fédéral à sortir de l'impasse actuelle et à trouver une solution qui garantisse l'achèvement et l'exploitation de l'ensemble de l'installation, comme prévu et promis à l'origine pour Windsor , explique le maire Dilkens.

Le maire fait circuler une pétition pour presser Ottawa de régler toutes les questions financières en suspens et appelle tous les résidents la signer.

La motion, combinée à la pétition lancée la semaine dernière, envoie un message retentissant au gouvernement fédéral et à tous les acteurs concernés, soulignant notre détermination inébranlable à saisir cette occasion et à assurer notre avenir économique , note le maire Dilkens.

Paul Lachance, travailleur à l’usine d’assemblage de Stellantis à Windsor, croit que les signatures des citoyens n'auront aucune influence sur les décisions de Stellantis. Selon lui, il faut simplement que le gouvernement fédéral mette de l'argent sur la table.

On peut signer, mais ça ne veut rien dire. Ça ne va pas marcher du tout avec la compagnie Stellantis , croit-il.

Joe Esteves Goncalves, vice-président de la recherche d'investissements et des initiatives stratégiques à Invest Windsor-Essex, se veut optimiste.

Nous espérons donc que la raison l'emportera et qu'ils parviendront à un accord , a-t-il dit.

Selon lui, Ottawa et Stellantis vont avoir des discussions au courant de la semaine, une décision peut tomber d’un moment à l'autre, espère-t-il.

L'installation de NextStar, qui représente un investissement de 5 milliards de dollars et qui a été reconnue comme la meilleure affaire commerciale de 2022 au Canada, devrait créer plus de 3000 emplois, ce qui s'inscrit dans la stratégie de développement économique de Windsor, selon le maire Dilkens.

Les travaux de construction de l'usine sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.