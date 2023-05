Les loyers étudiants sont en hausse en Outaouais

Menée par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), cette enquête avait pour but de sonder l'ensemble de la population étudiante postsecondaire de Gatineau. Les résultats révèlent que le loyer mensuel médian d'un 4 et demi occupé par un ménage étudiant gatinois est passé de 799 $ en 2021 à 1085 $ en 2022.

Pour les étudiants qui vivent dans un 5 et demi, le loyer mensuel médian a augmenté de 25 % au cours de la même période.

« L’univers locatif à Gatineau est principalement constitué de 4 et demi, quoique l’on retrouve de plus petits logements autour du principal campus universitaire. » — Une citation de Extrait de l'enquête de l'UTILE

Par ailleurs, les loyers auraient augmenté encore davantage pour les logements de plus petite taille (3 et demi, 2 et demi). La hausse se situerait à 76 %. Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes en raison du faible pourcentage de répondants dans cette catégorie. Nous avions un faible échantillon dans cette catégorie en 2021, alors notre niveau de confiance envers cette donnée est plus faible, c'est pourquoi nous ne l'avons pas mise de l'avant , indique Maxime Pelletier, directeur adjoint aux affaires gouvernementales à l' UTILE .

Avec une population postsecondaire qui compte plus de 13 000 étudiants répartis entre l'Université du Québec en Outaouais, le Cégep de l’Outaouais et le Collège Héritage, les étudiants locataires qui vivent à Gatineau sont parmi ceux qui payent les loyers les plus élevés au Québec.

Ainsi, le loyer moyen d’un étudiant à Gatineau s’élevait à 808 $ en 2021, tout juste derrière les étudiants de Laval qui payaient le loyer le plus élevé de la province, avec 846 $ en moyenne pour la même période.

Des logements chers et en mauvais état

Alors que le coût de location a augmenté en moyenne de plus de 30 % pour l'ensemble des logements, cette hausse ne s'accompagne pas forcément d’une meilleure qualité de ceux-ci.

Ainsi, près de deux étudiants sur cinq (38 %) estiment que leur logement nécessite des réparations mineures (briques descellées, bardeaux arrachés, marches, etc.) ou majeures (plomberie ou installation électrique défectueuse, etc.).

Pour l’ensemble de la population locataire à Gatineau, c’est plutôt 31 % des logements qui nécessitent des travaux mineurs ou majeurs, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La population étudiante postsecondaire apparaît en ce sens occuper des logements en moins bon état que la population en général dans la région , peut-on lire dans le rapport.

Le Québec compterait plus de 250 000 étudiants locataires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En plus de vivre dans des logements en mauvaise condition, les étudiants gatinois sont souvent en situation de précarité.

Alors que le revenu viable pour une seule personne est estimé à près de 30 000 $ à Gatineau d’après l’Institut de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS) , ce sont près de trois étudiants locataires sondés sur quatre (73 %) qui gagnent un revenu de 30 000 $ et moins selon l’enquête de l’ UTILE .

D’ailleurs, le directeur général de l’organisme, Laurent Levesque, s’inquiète de cette situation.