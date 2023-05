Une traversée du Canada à vélo pleine d’embûches pour un Lévisien d’origine ukrainienne

Rien ne va comme prévu ou planifié, en fait. J'avance pareil malgré tout, mais je croyais être plus loin que Moosomin , a mentionné d'entrée de jeu Dariy Khrystyuk.

Parti de Vancouver le 1er mai dernier, le jeune de 23 ans se trouve maintenant aux limites de la Saskatchewan et du Manitoba.

Lui qui souhaite amasser de l'argent pour aider son pays natal a dû faire face aux feux de forêt de l'Alberta qui l'ont forcé à s'arrêter pour quelques jours.

« J'étais à Calgary, heureusement [...] l'air était trop sale pour que je puisse continuer. » — Une citation de Dariy Khrystyuk

Pédaler 5 300 km en soutien à l’Ukraine ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Pédaler 5 300 km en soutien à l’Ukraine. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

La météo lui cause d'ailleurs beaucoup de problèmes en raison des pluies, des vents ou encore de la qualité de l'air. On peut jamais prévoir 24 heures d'avance. Des fois, ça change en quelques heures, il faut juste y aller et espérer que tout se passe bien.

Son état de santé lui a aussi joué des tours. Ainsi, il a dû prendre une pause quatre jours pour se remettre d'une gastro. Outre une petite blessure au genou qui a guéri, Dariy ressent maintenant des douleurs aux épaules et au canal carpien (poignets). Il y a tellement de vibration quand je roule que mon canal a enflé. Je n'ai pas beaucoup de sensation dans mes doigts. Malgré tout, Dariy pédale.

Dariy Khrystyuk traverse le Canada à vélo afin de récolter des fonds pour l'Ukraine. Photo : Facebook - Dariy Khrystyuk

Le projet a pris une autre tournure

Ce n'est pas comme ça que le jeune homme envisageait ce voyage.

Je pensais faire beaucoup plus de camping et être beaucoup plus avec moi-même , a admis Dariy Khrystyuk.

Lui qui prévoyait être très autonome a finalement bénéficié de la générosité de Canadiens d'origine ukrainienne pour l'héberger.

Certaines personnes m'ont trouvé à travers les réseaux sociaux et ont changé un petit peu leurs projets. [...] Quand j'arrive dans une petite communauté, il y a plusieurs Ukrainiens qui se réunissent pour discuter et faire des dons.

« Le projet, c’est maintenant beaucoup plus de réunir des Ukrainiens à travers le Canada. » — Une citation de Dariy Khrystyuk

Avec la collaboration d'Alex Boissonneault