Hippodrome de Montréal : toujours pas de projet, mais un nouveau comité d’experts

Près de six ans après avoir fait l’acquisition du terrain de l’ancien Hippodrome de Montréal, la Ville de Montréal annonce, en collaboration avec Québec et Ottawa, la création d’un groupe de travail pour accélérer le développement d’un écoquartier modèle sur ce vaste site désaffecté depuis maintenant 14 ans.

Lancé lundi matin en présence de nombreux dignitaires, le GALOPH, pour Groupe d'Accélération pour l'Optimisation du Projet de l'Hippodrome, est composé d'acteurs issus des milieux des affaires, communautaires, de l'immobilier résidentiel et du financement privé et institutionnel.

Composé d'une quinzaine de personnes, le GALOPH sera présidé par Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge inc. et Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Le groupe aura pour mission de concevoir et prévoir le financement de l'écoquartier modèle que la Ville de Montréal promet depuis plus de cinq ans sur ce terrain de 43 hectares situé à l’ouest de l’autoroute Décarie, à la hauteur de la rue jean-Talon.

« C’est vraiment un choix politique de notre part. C’est de s’allier aux meilleurs dans le secteur, dans l’écosystème de l’immobilier, de la construction, dans la planification urbaine pour se dire à quoi va ressembler ce secteur qui a beaucoup de potentiel. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Forte de l’appui de Québec et d’Ottawa, par le biais de la SCHL , la Ville de Montréal prévoit amorcer la construction à compter de 2025 d’un écoquartier résilient au cœur de Montréal qui répondra à un besoin criant en matière d'offre de logements sociaux, abordables et privés .

Ils ont formé un "dream team", a pour sa part déclaré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui assistait à l'événement. Avec Blue Bonnets, on a la chance de développer un nouveau quartier dans la ville. On doit répondre au défi de Montréal d’aujourd’hui en pensant à un aménagement pour les 100 et 200 prochaines années.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a salué la création d'un « dream team » pour accélérer l'élaboration d'un projet résidentiel innovateur sur le terrain de l'ancien Hippodrome. Photo : Radio-Canada

La Ville prévoit construire à terme au moins 6000 logements sur le site en plus des infrastructures et services nécessaires, dont du transport collectif structurant qui reliera la station de métro Namur.

Huit mois pour livrer un plan d'affaires

Aucune pelletée de terre n’ayant encore été effectuée à l’Hippodrome, le GALOPH aura huit mois pour présenter un plan d’affaires complet à partir d’un terrain pratiquement vierge où tout est à construire.

Dans les huit prochains mois, on va demander au comité tactique d’évaluer le nombre d’unités qui vont pouvoir se développer en fonction de quelle hauteur, quelle sera la mixité, où est-ce qu’on va placer les services qui sont nécessaires, les parcs, quel sera le meilleur lien de transport, comment on va financer et sur quel échéancier , a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal a déjà réservé 157 millions dollars pour le réaménagement des abords de l’Hippodrome et 435 millions de dollars pour le réaménagement du boulevard Cavendish.

Les terrains de l'ancien Hippodrome de Montréal s'étendent sur plus de 43 hectares à l'ouest de l'autoroute Décarie. Photo : Radio-Canada

L’annonce de la mise sur pied de ce comité d’experts survient plusieurs mois après le lancement par la Ville de Montréal d’un appel de candidatures pour le développement d’un projet de logements 100 % abordables sur le site qui s’était soldé par un échec.

L’appel qui visait la vente d’un terrain sur l'ancien hippodrome dans le but d’y construire 60 % de condos abordables n’avait en effet suscité aucune offre de la part des promoteurs privés.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a déclaré à ce sujet que l'entente qui lie Québec et la Ville de Montréal pour le développement du terrain pourrait être revue et éventuellement assouplie.

Pour Alan DeSousa, porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’infrastructures, la Ville multiplie les tables de discussion depuis six ans sans jamais répondre aux critiques des acteurs en habitation .

La vision d’ensemble et les investissements se font toujours attendre , souligne M. DeSousa pour qui l’arrivée du gouvernement du Québec et d’Ottawa dans le dossier est de bon augure pour assumer le leadership qu’il manquait cruellement au développement du secteur .