Coup d’envoi pour la grande messe des sprints vidéo Summer Games Done Quick

L’événement caritatif estival de Games Done Quick (GDQ), dont l’objectif est de terminer le plus rapidement possible des jeux vidéo afin d’amasser des dons pour Médecins sans frontières, a débuté ce dimanche.

Il s’agit d’un incontournable pour les adeptes de sprints vidéo, qui fondent beaucoup d’espoir d’être les témoins en direct d’un record de temps fracassé par les cyberathlètes pour leurs jeux préférés.

Les personnes qui participent à ces courses contre la montre utilisent toutes sortes de techniques inimaginables afin de gagner de la vitesse, allant de l’exploitation de bogues de développement à des combinaisons inusitées sur la manette de jeu.

Les courses à suivre

L’événement s’est entamé dimanche avec un sprint vidéo du nouveau jeu Sonic Frontiers, qui a été complété en 67 minutes par le coureur AlphaDolphin.

La course à relais de Super Mario Maker 2, prévue le 3 juin à 22 h, promet d’offrir tout un spectacle. Deux équipes devront exécuter pour la première fois des niveaux de jeu créés par des joueurs et des joueuses. À chaque mort du personnage, la manette de jeu passe au suivant.

Parmi les courses à surveiller, on compte celle du joueur Bubzia, qui compte réussir le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les yeux bandés. Il faudra toutefois que l’organisation atteigne un certain palier de dons pour débloquer cette course, prévue un peu avant minuit le 3 juin.

La programmation prévoit 141 courses en tout.

Courir pour la bonne cause

GDQ organise des marathons de courses rapides – communément appelés speedruns – depuis 2010, et a permis de récolter plus de 43 millions de dollars américains (58,4 millions de dollars canadiens) versés à des organismes. En hiver, la compétition, baptisée Awesome Games Done Quick (AGDQ), sert à amasser des fonds pour la fondation américaine Prevent Cancer.

Les sommes sont données par les dizaines de milliers d’internautes qui regardent les courses en direct sur la chaîne Twitch de GDQ.

L’événement a commencé dimanche à 13 h à Minneapolis, aux États-Unis, et se poursuit jusqu’au 4 juin, à 5 h.

Le prochain rendez-vous des adeptes de sprints vidéo de GDQ est prévu du 13 au 20 août avec Frame Fatales, un marathon 100 % féminin au profit du Fonds Malala.