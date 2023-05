Trois marches sont prévues à la fin de l’été, soit à La Sarre le 9 septembre, à Rouyn-Noranda le 16 septembre et à Val-d’Or le 18 septembre.

S’ajoute à ces marches un tournoi de quilles qui aura lieu à Lorrainville le 23 septembre.

Au total, les objectifs de collecte de fonds de ces quatre événements totalisent 55 000 $.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le président de la section Abitibi-Témiscamingue de la Fondation du rein, Normand Lemieux, indique que l’argent amassé lors de ces activités permet d’aider de multiples façons les gens aux prises avec des problèmes de santé rénale.