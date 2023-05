Qu’est-ce qu’une zone d’innovation?

Les zones d’innovation sont des territoires géographiques délimités où des acteurs de la recherche, de l’innovation, de l’industrie et de l’entrepreneuriat sont regroupés et collaborent de manière à insuffler une culture d’innovation, tout en mettant en valeur les avantages concurrentiels durables de ces territoires ou régions , indique le gouvernement du Québec dans son Guide de présentation d’un projet de zone d’innovation

À ce jour, seules deux autres zones d’innovation ont été créées, en février 2022, et elles se trouvent en Estrie, soit à Sherbrooke et Bromont. La troisième sera implantée de part et d’autre du fleuve Saint-Laurent dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Cette entité devrait recevoir du soutien administratif, logistique et financier de la part du gouvernement pour fonctionner et rayonner, mais l’implication réelle de Québec n’est pas encore bien connue.

À titre de comparaison, pour l’implantation des deux premières zones d’innovation, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a promis des investissements de 690 millions de dollars sur cinq ans.

Trois principaux enjeux motivant la mise en place de zones d'innovation, selon le gouvernement : le passage de l'idée au marché, en stimulant la création et la croissance d'entreprises innovantes et la conquête de nouveaux marchés;

l'accroissement des investissements privés, locaux et étrangers;

la croissance propre et durable.

De nombreuses villes souhaitent obtenir cette désignation. En juin 2022, 34 projets de zones d'innovation issus de quinze régions avaient été déposés auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, indiquait le gouvernement.

Une idée de longue date... grandement attendue

François Legault évoque ce concept de zones d’innovation dans son livre intitulé Cap sur un Québec gagnant publié en 2013, soit cinq ans avant son élection comme premier ministre.

La pandémie a toutefois mis en plan la création de zones d’innovation. Mais dans un discours inaugurant la nouvelle session parlementaire en octobre 2021, François Legault annonçait que des zones d’innovation allaient finalement être créées.

Dans sa plateforme électorale dévoilée en septembre 2022, on peut retrouver la promesse de la CAQ de créer des zones d’innovation et les premières ont vu le jour en février 2022.

Les élus ainsi que les gens du milieu des affaires et de l’éducation en Mauricie et au Centre-du-Québec attendent leur tour depuis longtemps. François Legault avait évoqué cette possibilité en novembre 2021, lors de son passage dans la région.

Des entreprises et des institutions ont déjà commencé à s’installer ou à élaborer des plans en vue de faire partie du territoire de la zone d’innovation.

Par exemple, la construction de l’usine GM-POSCO est déjà entamée, Ford a conclu un partenariat avec Nemaska Lithium et l’Université Concordia aura un campus à Shawinigan.