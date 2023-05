C'est un danger public , avertit Gilles Sonier, le représentant de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick dans le nord-est.

Selon Bleuets NB et la Fédération de la faune du N.-B., des piles de bois sec, comme celle-ci, représentent un danger et peuvent être à la source de feux de forêt. Photo : Gracieuseté

Ce sont des piles de bois de peut-être près de 20 pieds de haut. Elles peuvent faire 50 ou 60 pieds de long , explique-t-il. Puis, elles sont l'une par derrière l'autre des endroits. Moi, ça me dérange parce que c'est un danger pour le feu.

« Avec le printemps sec qu'on a, on risque que ça arrive de nouveau. Je ne comprends pas que ces piles de bois soient laissées là à ne rien faire. » — Une citation de Gilles Sonier, représentant de la Fédération de la faune du N.B.

La responsabilité du gouvernement selon Bleuets NB

Ces piles de bois se trouvent dans des secteurs où des champs de bleuets ont été aménagés.

Le directeur général de Bleuets Nouveau-Brusnwick, Donald Arseneault, partage les préoccupations de Gilles Sonier.

« C'est très sec dans la région et c'est très dangereux. On a des communautés avoisinantes. La vie des gens peut être en danger. » — Une citation de Donald Arseneault, directeur général de Bleuets N.B.

Honnêtement, il ne devrait pas y en avoir [des piles de bois ], dit-il. J'espère que les ministères de l'Agriculture et des Ressources naturelles font des tournées dans la région pour s'assurer que ce n'est pas le temps d'avoir ce type de piles de bois, surtout dans un temps où on a quand même des alertes de feu. La province a quand même une certaine responsabilité.

Une pile de bois en flammes, le 16 mai dernier, non loin de l'ancien champ de tir de Tracadie. Photo : Randy Sonier/Facebook

Le 16 mai dernier, une de ces piles de bois sec a brûlé dans une bleuetière, juste à l'extérieur du territoire de l'ancien champ de tir de Tracadie. Cela a inquiété Bleuets NB et l'organisme a envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, pour qu'il prenne des mesures pour surveiller le territoire. Une enquête est en cours pour en déterminer la cause.

Bleuets NB a-t-il l'intention de demander aux propriétaires de bleuetières qui sont membres de l'organisme de ramasser les piles de bois?

On peut les aviser , dit simplement Donald Arseneault.

C'est au gouvernement de faire les suivis et on espère que ça va être fait , ajoute-t-il.

La ministre a fait des photos

Gilles Sonier, de la Fédération de la faune, raconte que la ministre de l'Agriculture, Margaret Johnson, a fait des photos de piles de bois quand elle est venue faire une tournée dans les forêts de la Péninsule acadienne, le 14 juillet de l'an dernier. Elle s'y était rendue à la demande d'opposants aux projets de bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie.

La ministre de l'Agriculture du N.-B., Margaret Johnson, examine une carte lors de sa visite en forêt dans la Péninsule acadienne, le 14 juillet 2022. Photo : Gracieuseté

On est entrés par le bord de St-Sauveur, en face du poste de pompiers , relate Gilles Sonier. Puis, on est tombés sur des piles de bois. La ministre Johnson était insultée de voir ces piles de bois en train de pourrir. Elle a demandé ce que c'était et on lui a dit que c'est partout comme ça. Ils coupent le bois pour faire des bleuetières mais ils n'ont pas d'utilité pour ce bois.

Il n'a pas encore été possible d'obtenir des explications des ministères des Ressources naturelles et de l'Agriculture.