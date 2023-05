Un camp d’été pour garçons fait craindre une thérapie de conversion

Il s’agit du camp d’été de l’île Caton, près de Saint-Jean, qui accueille des garçons âgés de 14 à 16 ans.

L’activité promet de guider les garçons vers une masculinité authentique, de la confusion à la clarté , selon la publication. Cette dernière a été supprimée de Facebook par la suite.

Vivian Myers-Jones, résidente transgenre de Hampton, a demandé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’enquêter sur la possibilité qu’il s’agisse d’une thérapie de conversion, ce qui est une pratique illégale.

La GRC ne confirme habituellement pas qu’elle enquête à moins que des accusations soient déposées en cour, indique son porte-parole, Hans Ouellette.

40 ans de mauvais souvenirs

La publication mentionne une difficulté croissante à discerner le chemin de ce que signifie être un homme . Elle promet de fournir une définition claire de la masculinité authentique.

Cela me rappelle ce à quoi j'ai dû faire face dans ma jeunesse. Il n'y a pas de belle façon de le dire. À première vue, j'étais capable de faire bonne figure, mais à l’intérieur je vivais un véritable enfer , explique Vivian Myers-Jones.

Vivian Myers-Jones, résidente de Hampton, a porté plainte à la GRC après avoir lu la publication de l'église Wesleyan sur le réseau social Facebook. Photo : Gracieuseté/Vivian Myers-Jones

Mme Myers-Jones dit avoir vécu ces difficultés pendant 40 ans. Certains propos de la publication sont les mêmes qu’elle a entendus autrefois.

Tout cela m’a l’air trop familier. J’ai souffert à cause de cela. Je ne veux pas que d’autres en souffrent, particulièrement pas comme j’en ai souffert , ajoute-t-elle.

Il est possible que l’activité s’adresse simplement à des garçons cisgenres, selon l’avocate Amber Chisholm, à Fredericton, qui défend la communauté LGBT+ , mais les effets de ce genre de publication sont bien réels, selon elle.

L’effet sur des enfants transgenres non conformes ou queers qui participent à des camps d’été comme celui-ci est vraisemblablement négatif et susceptible de contribuer à les faire demeurer dans un placard , explique Me Chisholm.

Depuis la criminalisation des thérapies de conversion, toute publicité à ce sujet est vraisemblablement écrite pour ne pas enfreindre le Code criminel, selon l'avocate Amber Chisholm. Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Nick Schiavo, directeur de l’organisation No Conversion Canada, juge que cette publication est particulièrement préoccupante parce qu’elle s’adresse à des jeunes. Nous sommes très préoccupés et nous observons la situation , souligne-t-il.

L’église Wesleyan ne fait pas de commentaire

La direction du camp d’été de l’île Caton et l’église Wesleyan qui en est responsable n’ont pas répondu à des demandes d’entrevue.

En 2020, la direction du camp d’été a interdit à un garçon transgenre l’accès au même chalet que ses amis. La famille a porté plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, mais cette dernière a rejeté la plainte.