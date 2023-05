Les élus municipaux de la grande région de Québec font front commun pour la création d’un espace suffisant et sécuritaire pour les cyclistes et les piétons sur le pont de Québec.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit de grands travaux de réfection du pont de Québec. Toutefois, il ne compte pas élargir la voie cyclable.

Les cyclistes doivent normalement descendre de leur vélo pour traverser le pont de Québec en raison de l'espace restreint.

Il n'est pas possible de traverser le pont sans avoir à descendre de son vélo (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Selon la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), les travaux de réaménagement constituent une opportunité incontournable qui doit être saisie par le gouvernement du Québec.

C’est une occasion unique qui ne se produit qu’aux 75 ans! La planification de ces ouvrages demande du temps. Nous sommes en amont du projet, profitons-en pour donner à la région un lien cyclable et piétonnier digne de notre époque , affirme Bruno Marchand, maire de Québec et président de la CMQ .

Le maire de Lévis et vice-président de la CMQ abonde dans le même sens. L’électrification des vélos a fait de ce mode de transport l’option souvent la plus efficace et abordable pour bien des travailleurs. Nous devons miser collectivement sur des infrastructures modernes, sécuritaires et confortables : une piste multifonctionnelle est la solution , dit Gilles Lehouillier.

Les élus demandent une piste suffisamment large, sécuritaire et accessible à l’année.

