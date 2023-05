Les chauffeurs d’autobus des entreprises Autobus LaSalle et Bigras sont en grève depuis le 1er mai, alors que ceux de l’entreprise Campeau le sont depuis le 3 mai dernier. Cela fait en sorte que les parents de milliers de jeunes en Outaouais doivent se débrouiller eux-mêmes pour aller reconduire leur enfant à l’école.

M. Lauzon aurait aimé que l’Outaouais jouisse d’un statut spécial, comme c’est le cas à Montréal et en périphérie, qui aurait permis de compenser le coût de la vie plus élevé qu’ailleurs au Québec.

Selon M. Lauzon, les ententes particulières avec ces régions confèrent une enveloppe de 4000 dollars supplémentaires par année par autobus.

C’est pareil en Outaouais et peut-être même pire , déplore M. Lauzon. On n’a pas plus d’argent à offrir à nos chauffeurs.

Il explique qu’en août dernier, le gouvernement s’était engagé à étudier la situation du transport scolaire en Outaouais, et à produire un rapport à ce sujet d’ici le 31 mars. Or, M. Lauzon affirme qu’il n’a jamais vu la couleur de ce document.

La promesse n’a pas été respectée. On a été, en Outaouais, la région oubliée.

Il y a deux semaines, le député libéral de Pontiac, André Fortin, avait aussi appelé le gouvernement à respecter cet engagement.

Les négociations toujours dans l’impasse

Ce dernier déplore que ce soit les enfants et leurs parents qui fassent les frais de l’impasse dans les négociations.

Je ne sais pas quoi dire aux parents, lance M. Lauzon. Honnêtement, je ne voudrais pas être dans leur situation.

Le syndicat Teamsters, qui représente les chauffeurs d’autobus, affirme que le processus de conciliation-médiation est toujours dans l’impasse. Il ajoute qu’aucune rencontre n’est prévue cette semaine avec la partie patronale.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de l’Éducation n’avait toujours pas donné suite à notre demande de renseignements.