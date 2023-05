Les Ursulines de Rimouski déménagent à Québec

La communauté de 50 sœurs était à la recherche d’un nouveau lieu d’habitation depuis 2015. Des discussions ont eu lieu avec plusieurs promoteurs, en vain. En raison du vieillissement accentué chez les religieuses, le conseil général de la communauté a dû adopter un plan B , indique-t-on dans un communiqué.

Les 50 sœurs qui habitaient toujours au monastère des Ursulines de Rimouski – un bâtiment situé près de l'Université du Québec à Rimouski, sur la rue Notre-Dame – déménageront dès cet été aux Jardins Lebourgneuf à Québec. Cette résidence est la propriété du Groupe Lokia, qui dirige également des résidences où demeurent les Ursulines de Québec et de Trois-Rivières.

« C'est avec regret que la situation nous oblige à quitter Rimouski alors que nous y sommes depuis 1906. » — Une citation de Pauline Duchesne, supérieure générale des Ursulines de Rimouski

Ce n'est pas non plus de gaité de cœur que les sœurs quitteront graduellement au cours de l'été des lieux où elles ont créé tant de liens et dont la population leur a tellement apporté , affirme Mme Duchesne.

Les sœurs poursuivront leur mission éducative, mais dans d'autres lieux, précise la supérieure générale.

Plus de détails à venir