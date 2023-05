Le développeur du jeu vidéo Gollum, coulé par la critique, s’excuse

The Guardian lui accorde la note d'une étoile, et le site Metacritic le classe au dernier rang des sorties PlayStation 5 (PS5) de 2023 : l’échec du jeu Le seigneur des anneaux : Gollum, lancé le 25 mai dernier, est si retentissant que son développeur, Daedalic Entertainment, s'en excuse.

Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n'ait pas répondu aux attentes que nous avions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée , peut-on lire dans le message, publié sur Steam et Twitter.

« Nous vous remercions sincèrement pour vos réactions et nous avons activement écouté vos voix, lu vos commentaires et analysé les critiques constructives et les suggestions que vous nous avez fournies. » — Une citation de Extrait du message de Daedalic Entertainment

Les joueurs et joueuses, de même que les critiques, montrent du doigt une jouabilité médiocre, des graphismes peu raffinés et de nombreux bogues. Sur le site Steam, l’accueil du jeu est majoritairement négatif , et le site Metacritic lui accorde la note de 36 pour la console PS5, et le public, 1,8 sur 10.

Le lancement du jeu – un monde ouvert dans lequel on tente de fuir le Mordor dans la peau de Gollum et de son autre personnalité, Smeagol – était d’abord prévu pour 2021, mais a été reporté à plusieurs reprises jusqu’en mai 2023.

Le studio a indiqué travailler sur des correctifs pour régler notamment certains problèmes de performances du jeu. Aucun échéancier n’a été dévoilé, mais le développeur compte tenir au courant la communauté des joueurs et joueuses.

Le seigneur des anneaux : Gollum a été lancé sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur PC.