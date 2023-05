Le Québec pleure le décès de Michel Côté

La vague d’hommages à la vie et l’œuvre de Michel Côté, décédé lundi , est à l’image de la sympathie que lui portait le public : immense. Que ce soit dans la classe politique, dans l’opinion populaire ou chez ses collègues artistes, il faisait partie des personnalités québécoises faisant consensus.

Un comédien « de la trempe de Jean Duceppe »

C’était un immense comédien, mais une immense personne aussi. Il avait énormément de caractère, énormément de passion, énormément de sensibilité , a affirmé sur les ondes d’ICI RDI Claude Meunier, ami de longue date de Michel Côté qui a notamment partagé l’écran avec lui dans La p’tite vie et qui a coécrit la pièce Broue.

« C’est quelqu’un de la trempe de Jean Duceppe. On perd quelqu’un d’immense ce matin. » — Une citation de Claude Meunier, acteur, dramaturge, humoriste et réalisateur québécois

L’humoriste et comédien a souligné la polyvalence de son collègue, qui pouvait jouer dans tous les registres : Il était à peu près unique dans son genre et dans son ampleur de comédien. Il pouvait jouer Jean-Lou [dans La p’tite vie] et aller jouer dans Omertà, la loi du silence une demi-heure après.

Claude Meunier s’est aussi rappelé le perfectionnisme de Michel Côté, pour qui la comédie était une science presque exacte. Il fallait être sur la note, Michel était très pointilleux là-dessus. On avait une garantie de succès avec lui.

Michel Côté, un homme « très généreux »

Luc Dionne, auteur de la série Omertà, la loi du silence, dans lequel l’acteur incarnait l’enquêteur Pierre Gauthier, se souvient aussi de son sérieux sur les plateaux de tournage, même s’il pouvait être très drôle.

C’était très stimulant de travailler avec lui, car c’était quelqu’un qui était très exigeant envers lui-même, et c’était aussi quelqu’un de très généreux , a-t-il affirmé à ICI RDI. Généreux, comme lorsqu’il l’épaulait pour peaufiner ses personnages, ou quand il a passé de longues journées avec l’auteur à plancher sur l’adaptation d’Omertà pour le grand écran.

Il prenait soin de tout le monde sur une équipe de tournage. Il avait compris ça, Michel. Les techniciens, c’est important. Luc Dionne retiendra aussi l’immense joie de vivre du comédien, qui avait une façon spéciale de voir les gens et la vie en général.

Michel Côté avec Michel Dumont dans «Omertà : la loi du silence», une série qui a marqué la télévision québécoise. Photo : Radio-Canada

L’image totale du comédien qui aimait son métier , selon Guylaine Tremblay

Guylaine Tremblay, autre poids lourd du petit et du grand écran au Québec, a parlé du vide immense qu’allait laisser le départ de Michel Côté, avec qui elle a joué dans La p’tite vie. Pour moi, Michel, c’était vraiment l’image totale du comédien qui aimait son métier , a-t-elle affirmé en entrevue avec RDI.

On a eu de superbes fous rires, a-t-elle ajouté. Il était tellement rassurant, tellement enveloppant, tellement généreux; on faisait partie de la famille avec lui.

Louis-José Houde, qui formait un duo père-fils avec Michel Côté dans De père en flic (2009) et De père en flic 2 (2017), a décrit son collègue sur sa page Facebook comme une force de la nature, un grand maître [et] un homme bon.

Michel Côté et Louis-José Houde dans la comédie «De père en flic» (2009), d'Émile Gaudreault.

« Un de nos grands comédiens », dit François Legault

Le décès de Michel Côté se fait ressentir bien au-delà du milieu artistique, notamment du côté de nos politiciens et politiciennes, à commencer par le premier ministre François Legault.

Michel Côté, un de nos grands comédiens, s’est éteint aujourd’hui. Je ris encore aux éclats de Broue, de Cruising Bar, de La petite vie, mais je me souviens aussi de son touchant rôle dans C.R.A.Z.Y. , a-t-il écrit sur Twitter, rappelant que l'acteur devait être décoré de l'Ordre national du Québec dans quelques semaines.

Loin des querelles de l’Assemblée nationale, les cheffes et chefs des autres partis se sont ralliés aux paroles du premier ministre, comme Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, qui a souligné sur le réseau à l’oiseau bleu l’héritage immense de Michel Côté.

Même son de cloche chez Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui a regretté le départ trop rapide de l’un des comédiens les plus marquants et les plus appréciés de l'histoire du Québec . Il restera à jamais gravé dans notre mémoire collective , a ajouté le politicien sur Facebook.

Michel Côté (à droite) dans le film «Le dernier tunnel», d'Érik Canuel, aux côtés de Jean Lapointe, décédé le 18 novembre 2022. Photo : Christal Films

Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral et chef de l'opposition officielle à l’Assemblée nationale, a mentionné qu’on venait tous de perdre un petit peu de nous autres.

Un sentiment partagé par le Bloc québécois, qui a affirmé qu’ un bout de notre âme de Québécois nous [avait quittés] , alors que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a parlé d’un choc qui secoue le Québec et toute la communauté artistique .

