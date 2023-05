Le corps du garçon tombé dans les chutes de Sturgeon Falls a été retrouvé

Usaid Habib, 12 ans, était un élève de l’École Saint-Norbert Immersion.

Ce dernier faisait une randonnée en famille à Sturgeon Lake samedi, quand il a glissé sur les roches et est tombé dans l'eau, selon son père, Danish Habib. Ce dernier a vite été emporté par les rapides.

Je ne sais pas comment il [est arrivé] là-bas…dès que je me suis retourné après avoir averti mon fils aîné, j'ai entendu le cri , a expliqué le père de famille aux journalistes près de Sturgeon Falls, dimanche. En deux secondes, il était dans les rapides. Je ne sais pas nager donc je n'ai pas pu le sauver.

Selon sa famille, Usaid Habib est resté dans les rapides pendant quelques minutes alors qu’ils tentaient de le sauver, mais ils n’ont pas pu le ramener sur la berge.

La GRC , le personnel des parcs provinciaux du Manitoba et l’équipe d’intervention d’urgence en milieu aquatique huttérite (HEART) étaient sur place pour mener des recherches.

Selon un communiqué de presse envoyé par la GRC du Manitoba, le corps du garçon a été localisé et récupéré vers 1 h du matin, lundi.

Le détachement de la GRC de Whitemouth continue d’enquêter sur cette affaire.

Un secteur dangereux

Les chutes de Sturgeon Falls sont une vaste zone de rapides entre les lacs Nutimik et Namao, situés à environ 135 kilomètres à l'est de Winnipeg, près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario.

Des panneaux d'avertissement près de l'eau préviennent le public de la présence de rochers glissants et de courants forts.

Des panneaux d'avertissement près de l'eau à Sturgeon Falls préviennent le public des rochers glissants et des courants forts. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

En mai 2017, un homme de l’Ontario avait trouvé la mort alors qu'il faisait du kayak le long du lac Nutimik.

Selon le coordinateur de la sécurité de la branche manitobaine de la Société de sauvetage, Christopher Love, les noyades touchent tous les groupes d’âge au Manitoba.

« Même si vous savez nager, l'eau qui bouge rapidement peut être dangereuse de plusieurs façons. Vous pourriez être aspiré, vous pourriez être projeté dans quelque chose, des débris pourraient vous tomber dessus. » — Une citation de Christopher Love, coordinateur de la sécurité de la branche manitobaine de la Société de sauvetage

Selon Christopher Love, 70 % des noyades dans la province ont lieu entre mai et septembre.

Il ajoute que l'apprentissage de la natation, ainsi que d'utiliser le système de jumelage et de nager dans des endroits surveillés sont tous des moyens efficaces pour prévenir des noyades.

Christopher Love demande aussi aux parents de garder les enfants de 12 ans et moins à portée de bras lorsqu’ils sont près de l’eau.

Avec des informations de Joanne Roberts