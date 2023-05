« Mes semis commencent à germer », indique un agriculteur à Saint-Denis

Nous sommes à 100 % et ça a bien été, nous avons commencé à mettre sous terre les semis depuis le 4 mai , explique Joël Denis.

Ce dernier cultive du blé, du canola et des lentilles à environ 40 kilomètres à l'est de Saskatoon.

Selon Joël Denis, les températures plus chaudes ont fait fondre la neige plus vite et aussi quelques pluies nous ont permis de travailler convenablement .

« Nous avons été capables de semer pendant presque trois semaines. Les conditions en termes d'humidité étaient aussi idéales, car ici nous semons moins profondément. Aussi les machines sont capables de faire des ajustements en termes d’ensemencement et tout cela favorise l’avancement » — Une citation de Joël Denis, producteur agricole à Saint-Denis

Joël Denis précise que les premiers semis commencent déjà à germer. Il se dit aussi soulagé d'avoir été épargné par les différents feux de forêt qui ont ravagé une partie de la province.

Il souligne cependant que ces feux ont permis de garder un peu l'humidité dans l'air, ce qui a favorisé la poursuite de l’ensemencement.

Nous n'avons pas de vaches et seulement avec les cultures de céréales, cela ne nous a pas affectés. Pour les deux prochaines semaines, on a assez d'humidité et cela devrait favoriser l’ensemencement. Il faut aussi espérer des pluies pour espérer de bonnes récoltes , affirme Joël Denis.

Selon le rapport hebdomadaire de la Saskatchewan sur les cultures, près de 70 % de l’ensemencement a été complété à travers la province.

C'est dans la région du nord-ouest que l’ensemencement est le plus avancé, avec des graines plantées dans 84 % des terres alors que dans le sud-est de la province, l’ensemencement n’a été complété qu'à 51 % des terres agricoles.

Avec les informations de Fred Harding