Un groupe d’aide aux patients africains atteints de cancer cherche du financement

L'événement est organisé dans le cadre la Journée nationale des survivants du cancer, qui a lieu chaque année le premier dimanche de juin. Nous allons célébrer la résilience et le courage des personnes touchées par cette maladie , explique Yinka Oladele qui espère que le témoignage des survivants permettra de briser le silence sur cette maladie.

Le groupe a été créé en 2017, lorsque son mari a appris qu’il avait un myélome multiple, un cancer qui affecte les plasmocytes, un type de globule blanc. Un de ses objectifs est d'informer les membres de sa communauté sur le cancer, le diagnostic et le traitement.

Selon elle, la maladie est encore très stigmatisée au sein de la communauté.

Nous essayons de déstigmatiser le cancer. Nous voulons sensibiliser et éduquer nos membres et leur offrir des ressources et des informations culturellement appropriées , dit-elle en rappelant que les patients se sentent souvent isolés.

« Dans notre communauté, les gens ne parlent pas du cancer jusqu'à ce qu'il soit tard ou qu'ils soient morts. » — Une citation de Yinka Oladele, fondatrice de l'African Cancer support Group

Une réalité que Florence Omara, survivante du cancer du sein, confirme.

Je me suis sentie très seule. Même ma meilleure amie ne savait pas que j’étais malade, car on ne parle pas de ces choses-là dans notre communauté. Elle rappelle que la plupart des Africains en Alberta sont loin de leur famille, pays et culture.

Sa solitude l’a poussé à contacter l’African Cancer support Group. Ils m’ont apporté de la vraie nourriture africaine. Quelqu’un a nettoyé ma maison. J’ai reçu beaucoup d’aide et de soutien. Des gens m’appelaient pour m’encourager. Ils sont devenus ma famille.

L’African Cancer support Group s'efforce aussi de combler le fossé entre les patients, la communauté et les services de santé. Un de ses services est de rendre visite aux patients et de leur apporter de la nourriture africaine, ainsi qu’un soutien religieux et émotionnel.

Yinka Oladele ajoute que ce soutien inclut des thérapies et du soutien en santé mentale avec des psychothérapeutes et des conseillers.

Selon Bayo Oladele, le mari de Yinka et survivant d'un cancer, ce groupe offre un service beaucoup plus adapté à la communauté africaine que les groupes de soutien conventionnel, surtout que certains patients africains trouvent que les traitements et le soutien qu’ils reçoivent ne tiennent pas compte de leurs besoins culturels.

La première chose que l'on constate lorsqu'on se rend dans un groupe de soutien conventionnel, c'est que l'on est la seule personne de couleur , dit-il en expliquant que leurs programmes ne sont pas nécessairement bien adaptés aux Africains.

« Ils communiquent, mais pas de la manière que moi, Africain, je puisse comprendre de quoi ils parlent. » — Une citation de Bayo Oladele, survivant de cancer

Yinka Odalele espère qu’elle pourra amasser suffisamment de fonds pour recruter et former plus de bénévoles.

Avec des informations de Dan McGarvey