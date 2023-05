La piscine du Cégep de La Pocatière fermée pour subir d’importantes rénovations

Le bassin, les murs, le plancher et le plafond de la piscine seront rénovés, de même que le système de filtration et de traitement de l'eau, la ventilation et l'éclairage. Les vestiaires et le local des sauveteurs sont aussi visés.

L'ensemble des travaux étaient évalués à près de 6 millions de dollars en juin 2022. Le Cégep de La Pocatière n'est toutefois pas en mesure de dire si ce budget est toujours à jour, puisque des architectes travaillent [toujours] le dossier , nous indique-t-on.

Étant donné la vétusté de la piscine, construite dans les années 60, le Cégep a toutefois pris la décision de la fermer jusqu'au début des travaux, prévu pendant l'année scolaire 2023-2024.

La réfection de la piscine se déroulera sur une période d'un an et demi.

L'an dernier, Québec a octroyé 3,6 millions de dollars via le programme de soutien aux infrastructures sportives pour la réalisation de ce projet. Une somme de 1,5 million de dollars a également été accordée via le ministère de l'Éducation supérieure. Le Cégep de La Pocatière investira pour sa part 700 000 $ pour concrétiser cette mise aux normes.