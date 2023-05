Une lettre à la ministre Biron pour des produits d’hygiène féminine gratuits

Le prix des produits d’hygiène féminine augmente en raison de l’inflation, comme plusieurs autres articles de base. De plus en plus de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean peinent à s’en procurer, soutient Gisèle Dallaire, coordonnatrice à la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les femmes vont aller mettre de vieux bas, des tissus, des papiers de toilette, elles vont vraiment se débrouiller parce que c'est rendu trop cher. On coupe [cette dépense du budget], c'est rendu comme du luxe, alors que ce ne devrait pas être du luxe, c'est un produit de base , déplore-t-elle.

Ces femmes sont plus nombreuses qu’on peut l’imaginer, croit Carolane Lamarre, agente aux communications et à la vie associative au Centre féminin du Saguenay. Les menstruations sont encore un sujet tabou dans notre société, ce qui peut amener des femmes à garder le silence au sujet de leurs difficultés.

« C’est très tabou, les menstruations, encore aujourd’hui, encore au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourtant il y a une personne sur deux qui vive cette réalité. » — Une citation de Carolanne Lamarre, agente aux communications, Centre féminin du Saguenay

Les règles seraient toujours perçues comme une chose sale et honteuse, ajoute-t-elle.

Une question de santé

Carolanne Lamarre soutient qu’elle est fréquemment témoin de femmes portant des tampons pour une trop longue période afin d’économiser un peu d’argent. Une pratique qui peut être dangereuse pour la santé des femmes, à risque d’être atteintes du syndrome du choc toxique, dont les complications peuvent aller jusqu’à la mort.

Les femmes en situation d’itinérance, des mères monoparentales, les étudiants sont plus à risque.

Si on tombe en plus dans les personnes qui vivent d'autres systèmes d'oppression, comme on parle de violence conjugale, de femmes racisées, de femmes qui ont un handicap par exemple, on tombe dans des chiffres assez catastrophiques, même au Saguenay-Lac-Saint-Jean , met au jour Carolanne Lamarre.

Lettre ouverte

La lettre ouverte est une initiative de la Fédération des femmes du Québec, du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale et du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Plus de 200 organisations y ont uni leurs voix.

Leur objectif est d’assurer l’accès gratuit à des tampons et serviettes hygiéniques dans les écoles, les milieux de travail, et les lieux publics, et que l’on discute sans gêne des menstruations. Elles espèrent également que les jeunes filles soient davantage éduquées sur le sujet. Elles réclament non seulement plus de dignité pour les femmes en situation de pauvreté, mais aussi l’égalité hommes-femmes.

On considère qu'une femme peut dépenser environ 6000 $ en produits menstruels sur toute la durée de quand elles vont avoir leurs règles, ce qui n'est quand même pas rien. Ce n’est pas un montant que les hommes ont à payer. Donc on voit qu'il y a quand même une forme d'iniquité , conclut Delphine Malenpré, intervenante sociale au Centre de femmes au Quatre-Temps, situé à Alma.

La Journée mondiale de l'hygiène menstruelle se tient le 28 mai (cinquième mois de l’année), car, en moyenne, une femme est dans cette situation tous les 28 jours pour une durée de cinq jours, peut-on lire sur le site du Fonds des Nations Unies pour la population  (Nouvelle fenêtre) .