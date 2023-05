Les Manitobains commencent à s’adapter à la période de chaleur

Dimanche, des familles se sont rendues à divers endroits de la province pour se rafraîchir, dont la localité de Saint-Malo, au sud de Winnipeg.

Sortez et venez profiter du temps. Ça vaut vraiment la peine de venir ici , lance Chris Farkas qui a fait le chemin depuis La Salle, dans la municipalité rurale de Macdonald au Manitoba.

Nous venons ici tous les weekends, c'est agréable pour les enfants et près de la maison.

Pour attirer plus de personnes, le propriétaire du camping Debonair à Saint-Malo, James Katsabanis, a aménagé les lieux afin d’offrir diverses activités récréatives dans un environnement sécuritaire.

Nager, la bicyclette, juste être dehors. Il n'y a pas beaucoup de moustiques maintenant, alors tout le monde est content avec ça , explique-t-il.

Au cours de la prochaine semaine, Environnement Canada prévoit des températures autour de 30 degrés dans le sud du Manitoba. Elles peuvent atteindre 34 degrés à certains endroits.

Certains campeurs restent vigilants tout en demeurant actifs, à l’instar du couple Georges et Ginette Roy.

Bien, on se tient à l'ombre, on boit beaucoup d'eau. On reste hydraté, on met le chapeau de paille si on est là pour longtemps. Mais, il y a la plage tout près ici , affirme Ginette Roy.

Dans un contexte de chaleur ayant entraîné des feux de forêt, Parc Manitoba restreint les feux de camp aux foyers réservés à cet effet. Par ailleurs, ils doivent être éteints quand il n’y a personne sur l’emplacement.

Selon Environnement Canada, les personnes dans les zones visées par l'avertissement de chaleur sont invitées à surveiller les symptômes notamment les étourdissements, les évanouissements, la nausée, les vomissements, la respiration et les battements cardiaques rapides, et la soif extrême.

Environnement Canada précise que les risques liés à la chaleur sont accrus pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent à l’extérieur.

Avec les informations de Jean-François Morin