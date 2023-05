Célébrations pour le 89e anniversaire des quintuplées Dionne à North Bay

La Ville, représentée par la conseillère municipale Justine Mallah, a proclamé la semaine qui s'amorce semaine des quintuplées Dionne .

Les citoyens ont aussi partagé un gâteau d'anniversaire devant la maison d'enfance des quintuplées, non loin du lac Nipissing.

En revanche, les deux sœurs toujours vivantes habitent à Montréal et n'ont pas pu se joindre aux festivités pour des raisons de santé.

Un gâteau d'anniversaire a été servi dimanche à North Bay pour souligner les 89 ans des quintuplées Dionne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La résidente de North Bay, Thérèse St-Jules, qui a côtoyé l'une des sœurs Dionne aujourd'hui décédée, a tenu à être présente.

Cette histoire m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai juste trois ans de différence avec [les quintuplées]. Quand on était jeunes, on lisait le journal et il y avait des nouvelles des jumelles Dionne, alors ça m'intéressait beaucoup , raconte-t-elle.

La maison d'enfance des quintuplées Dionne, qui sert maintenant de musée, renferme plein d'artéfacts comme ce poêle à bois. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Visiter la maison, qui sert maintenant de musée, et revoir les nombreux artéfacts comme le poêle à bois qui s'y trouvent lui rappelle aussi sa propre enfance.

Le travail que fait le conseil d'administration du musée pour préserver l'héritage de la famille Dionne est très très important pour les générations à venir, observe Mme St-Jules.

« Je trouve que c'est pas mal important pour l'histoire. » — Une citation de Thérèse St-Jules, résidente de North Bay

Quelques dizaines de personnes ont assisté dimanche au lancement des festivités soulignant le 89e anniversaire des quintuplées Dionne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Et l'histoire des quintuplées continue de fasciner bien des gens.

Jeffrey Hamilton, âgé de 22 ans, n'avait pas visité la maison depuis qu'elle a été déplacée en 2017. Il a profité de l'anniversaire pour y jeter un autre coup d'œil avec sa famille.

C'est quand même chouette. On n'entend pas souvent parler d'autant d'enfants nés en même temps, fait-il savoir.

La naissance des quintuplées Dionne en 1934 était considérée comme un miracle. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Avec son père, Lindsay Udell a fait neuf heures de route à partir du Massachusetts pour l'occasion.

Férue d'histoire, elle a découvert l'histoire des quintuplées il y a quelques années et demeure fascinée .

La naissance des quintuplées, un miracle en soi à l'époque, a suscité une immense attention médiatique.

Et alors qu'elles avaient moins d'un an, le gouvernement ontarien a retiré les sœurs Dionne à leurs parents, aux moyens financiers modestes, expliquant que c'était pour le bien des enfants.

Pendant huit ans, les quintuplées ont ensuite été exposées au public, générant des revenus estimés à près d'un demi-milliard de dollars que la famille n'a pas touchés.

Le gouvernement ontarien a offert ses excuses à la famille en 1998 ainsi qu'une compensation financière.

Il est important qu'une telle histoire continue d'être racontée pour éviter que l'histoire se répète , affirme Lindsay Udell.

Un épisode très important pour les Franco-Ontariens

L'historien spécialiste de la francophonie nord-américaine Serge Dupuis souligne aussi que l'histoire des quintuplées a une importante portée socio-culturelle.

Il ne faut pas oublier qu'en 1934, lorsque les jumelles sont nées, ça ne faisait que sept ans que le règlement 17 [qui interdisait l'enseignement du français à partir de la troisième année du primaire] avait été abrogé.

Il rappelle que pendant que les quintuplées étaient sous tutelle, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario (ACFEO) s'est battue pour qu'elles soient élevées partiellement en langue française et dans la religion catholique de leur famille.

L'historien Serge Dupuis est spécialiste de la francophonie en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Valérie Marcoux

Il remarque que pour les Franco-Ontariens plus jeunes et surtout ceux qui vivent en dehors de la région de North Bay, l'histoire des quintuplées fait moins partie de la mémoire populaire aujourd'hui .

Ça nous prive peut-être d'une compréhension des racines profondes de tensions en Ontario, entre francophones et anglophones, catholiques et protestants, et de l'attitude et du comportement de la société majoritaire envers la minorité, affirme M. Dupuis.

« [Les tensions] se sont transformées, elles sont moins vives qu'autrefois, mais elles s'expriment encore dans des comportements, dans les non-dits, dans des attentes, dans les rapports entre francophones et anglophones. Donc c'est un épisode qui est très important et qui demeure pertinent pour comprendre la longue histoire des Franco-Ontariens. » — Une citation de Serge Dupuis, membre associé à la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval

Annette et Cécile sont les deux sœurs Dionne toujours en vie.

À North Bay, les célébrations se concluront le week-end prochain, par la présentation d'une comédie musicale inspirée de la vie des quintuplées.