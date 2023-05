Le podium ajustable de David Eby soulève une question de taille en Colombie-Britannique

Un podium conçu pour s'adapter à la grande taille du premier ministre de la Colombie-Britannique tout en permettant aux autres intervenants de ne pas disparaître lorsqu’ils prennent la parole lors d’un même événement fait réagir l’opposition officielle et certains experts en communication.

Le débat est apparu avec l’arrivée au pouvoir d’un premier ministre mesurant un peu plus de 2,1 mètres. La tradition du podium utilisé lors d’annonces ou de conférences de presse a rapidement mis en évidence une disparité de taille au sein du gouvernement néo-démocrate.

Dans un monde où les perceptions font souvent loi, le premier ministre a cru bon de doter le gouvernement d’un moyen d’équilibrer les choses. La réponse s’est présentée sous la forme d’un podium dont la hauteur peut être ajustée mécaniquement en fonction de la taille de l’orateur en appuyant simplement sur un bouton.

La différence de taille entre le premier ministre David Eby (2,10 mètres) et la ministre de l'Éducation postsecondaire Selina Robinson (1,49 m) est l'un des éléments qui ont incité le gouvernement à se doter de l'« explodium ». Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Ma collègue Selina Robinson est de beaucoup plus petite taille que moi [à 1,49 m] et il y a tout un éventail de personnes entre nous, donc ce podium monte et descend pour s’adapter à tout le monde , a expliqué le premier ministre lors d’une conférence de presse, la semaine dernière.

Selon lui, l’engin baptisé explodium est un succès ergonomique et prouve que la province a une longueur d’avance en matière d’innovation. Je pense que tout le monde l’apprécie. C’est sympathique et ça marche.

Une dépense à la nécessité variable, croit l’opposition

Chez BC United, l’ancien Parti libéral de la province, on craint toutefois que l’équilibre de l’image gouvernementale ait pris le deçu sur celui des finances publiques.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de Finances, Peter Milobar, soutient avoir demandé au gouvernement combien le podium mécanique a coûté, mais n’avoir jamais obtenu de réponse satisfaisante.

Nous comprenons tous que le premier ministre est de grande taille, mais l’achat d’un podium télescopique semble onéreux pour les contribuables , explique-t-il. Plutôt qu’un moyen de s’ajuster à une disparité de taille, il y voit un instrument d’agrandissement de l’image de David Eby.

Quand le podium raconte l’univers politique

Si l’existence même de l’explodium promet d’avoir un effet minimal sur l’histoire politique de la province, il symbolise malgré tout l’uniformité de la culture visuelle de l’univers politique, note l’expert en communications politiques David Black, de l’Université Royal Roads, à Victoria.

Je pense que l’existence d’un podium qui s’ajuste à la grande taille de quelqu’un comme David Eby ou à la plus petite taille d’une personne comme Selina Robinson revient à la nécessité de maintenir une certaine conformité visuelle qui fait que personne ne prend le pas sur le message , explique-t-il.

Il y voit ainsi l’exemple d’une culture politique qui résiste au changement. Lorsqu’on outrepasse les codes visuels ou le style politique, on passe avant le message [et] c’est perçu, à juste titre ou non, comme une erreur qui peut aller jusqu’à mettre fin à une carrière , précise-t-il.

L'ancien président américain Barack Obama avait soulevé un débat en portant un habit beige plutôt que les traditionnelles couleurs foncées portées par la plupart des présidents américains. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Charles Dharapak

Il cite en exemple les vives critiques que se sont attirés plusieurs politiciens par le passé, comme ce fut le cas de l’ancien chef de l’Alliance canadienne Stockwell Day arrivant en motomarine à une conférence de presse ou de l’ancien président américain Barack Obama portant un habit beige.

David Black constate néanmoins la tendance de certains leaders politiques à briser sciemment ces codes pour se démarquer. Les vidéos du chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre filmées dans une cour arrière ou l’apparence de Monsieur Tout-le-Monde de l’ancien maire Rob Ford, à Toronto, en sont des exemples, selon lui.