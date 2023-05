Une dame atteinte de la sclérose en plaques retrouve la forme grâce à l’activité physique

Une centaine de courses au profit de la recherche sur la sclérose en plaques avaient lieu un peu partout au pays dimanche. À Sherbrooke, la course aura lieu la semaine prochaine. À l'occasion, Radio-Canada a rencontré une dame souffrant de cette maladie, qui marche maintenant sans sa canne grâce à l'activité physique.

Un an seulement après avoir décidé de s'entraîner aux locaux de l'Association de la sclérose en plaques, Bianca Gagné a abandonné sa canne. Tout est plus beau , dit-elle avec émotion.

Elle a retrouvé l'espoir qu'elle croyait avoir perdu. Et remonté dans le temps où elle se sentait bien. Cela a carrément changé ma vie , confie la dame.

Des résultats impressionnants

Mais tout ne s'est pas fait sans effort. Bianca Gagné s’entraîne maintenant deux fois par semaine avec son kinésiologue Samuel Robidoux.

Avec les recherches des dernières années, des techniques d'entraînement ont été développées pour stimuler la capacité du cerveau à trouver un nouveau chemin pour rendre la commande aux muscles , explique le spécialiste.

« C'est ça qu'on a travaillé avec Bianca au cours de la dernière année, puis cela a donné des résultats impressionnants. » — Une citation de Samuel Robidoux, kinésiologue

Le kinésiologue assure que plusieurs personnes ont laissé tomber leur canne comme Bianca Gagné. D'autres qui sont passés de la marchette à la canne. On a même certains cas qui sont passés du fauteuil roulant à remarcher, faire quelques pas à l'aide d'une marchette , ajoute-t-il.

Un complément aux médicaments

Bien que Bianca Gagné soit la preuve vivante que l’activité physique est un remède à la sclérose en plaques, la recherche se poursuit pour trouver un médicament qui pourrait enfin guérir la maladie.

Actuellement, les médicaments permettent plutôt de contrôler sa dégradation. L'entraînement te permet de garder la forme et de poursuivre ta vie , remarque Bianca Gagné.

Samuel Robidoux fait les mêmes constats dans le cadre de sa profession. On s'attendait à ce que ça dégénère et là, on a du monde qui n'ont pas fait de poussée de sclérose en plaques depuis 15 à 20 ans , dit-il.

Pour financer des projets de recherches à l'Université de Sherbrooke, la Grande Course de l'Association de sclérose en plaques sera de retour dans une semaine, le dimanche 4 juin. Le thème de l'évènement : Choisir de changer l'avenir.

Avec les informations de Jean Arel