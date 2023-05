Le Club d’aviron de Winnipeg initie une centaine de personnes à « un sport pour la vie »

Le Club a de nombreuses bonnes raisons d’ouvrir ses portes au public. Cette année, Portes Ouvertes Winnipeg coïncide avec la Journée nationale Venez essayer l’aviron .

Partout au pays, des clubs d’aviron organisent, en collaboration avec Rowing Canada Aviron et les associations provinciales, des séances gratuites d’initiation à l’aviron.

La directrice du Club d’aviron de Winnipeg, Melissa Davidson, explique que l’objectif de la journée est de mettre en lumière la riche histoire sportive du Club, d'accroître la participation et d'exposer davantage de personnes à ce sport formidable.

« Quand on sent que l’équipage travaille ensemble et fait avancer le bateau, c’est simplement magique. C'est le sentiment le plus incroyable qui soit. »