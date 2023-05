Maisons des aînés : des caméras dans les chambres de patients font réagir dans Chaudière-Appalaches

Ces maisons verront le jour à Saint-Étienne-de-Lauzon, Black Lake et Saint-Martin-de-Beauce. En tout, ce sont 240 places qui seront offertes dans la région.

À Saint-Isidore, là où plusieurs résidents déménageront très bientôt dans l’une de ces nouvelles habitations mises sur pied par le gouvernement Legault, on commence à s’inquiéter de la présence annoncée de caméras de surveillance dans les chambre.

Dans les chambres? Ordinaire. C'est des soins qui se passent là, c'est un peu leur chez eux à eux , mentionne Chantal Gagné, préposée aux bénéficiaires au CHSLD de Saint-Isidore.

Chambre de la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

En effet, le gouvernement du Québec a publié récemment un appel d’offres afin de doter chaque chambre des nouvelles maisons de caméras.

Le Conseil de la protection des malades émet certaines réserves à l’égard de cette mesure.

« On n'est pas dans une shop, dans une usine où on surveille tout le monde pour que personne ne vole rien, là on est dans un milieu de vie. » — Une citation de Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Le président de l’organisme se demande également si les caméras seront réellement utilisées par le personnel en place.

Qu'est-ce que ça va donner d'avoir des caméras s'il n'y a personne qui les regarde et encore moins si, nous dit-on, pour suivre la condition clinique du résident, ce ne sont pas des gens qui ont des compétences cliniques pour suivre ledit résident? , s’interroge-t-il.

Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, s'interroge sur la possible violation de la vie privée qu'entrainerait la présence des caméras (Archives). Photo : Radio-Canada

Nicole Pelchat, conjointe d’un futur résident de la Maison des aînés de Saint-Étienne-de-Lauzon, accueille toutefois favorablement la nouvelle.

Pour mon conjoint, je préférerais qu'il en aille une. Ils pourraient repérer sa chute, le voir tout de suite tandis que pour d'autres, ce serait une intrusion dans leur vie privée , mentionne la dame.

Vie privée à risque?

L’avocat en droit de la santé, Patrick-Martin Ménard, rappelle que le patient doit consentir à l’activation de la caméra.

L'enjeu fondamental derrière ça est un enjeu de vie privée principalement pour le patient , affirme l’avocat.

Patrick-Martin Ménard se fait rassurant sur la présence de caméras de surveillance, elles qui pourraient servir en cas d'abus (Archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La caméra pourrait aussi servir d’outil si un résident ou sa famille venait à se plaindre des services offerts.

Pour nous, l'objectif premier de ces caméras est d'abord et avant tout un mécanisme de contrôle de la qualité des soins et la sécurité des soins pour les patients, et non pas une mesure qui viendrait remplacer le rôle fondamental qui est joué par les préposés qui font des tournées aux chambres , ajoute Patrick-Martin Ménard.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe