Subventions agricoles : des producteurs dénoncent de l’âgisme

C'était en 2019 que Maryse Sauvé et Daniel Bonin bâtissaient l'abri pour leurs canes. Et aujourd'hui, les deux propriétaires non-voyants ont fait leurs preuves. Ils s'orientent jusqu'à l'abri avec la musique des carillons.

Le couple, qui s’occupe entièrement de la ferme, souhaite maintenant doter leur terrain d'un deuxième bâtiment pour maximiser leur production. Daniel Bonin souhaite ajouter 350 canes pondeuses.

Notre défi c'est d'avoir des œufs sur une base régulière, qu'il n'y ait pas de trous dans notre production , explique sa conjointe.

Chaque année, ce sont 95 000 œufs qui sont produits À la canne blanche. Agrandir permettrait de produire plus du double. Mais pour construire le deuxième bâtiment nécessaire, les producteurs ont besoin de 200 000 $.

Les obstacles sont nombreux pour une jeune entreprise, surtout quand on la lance à plus de 40 ans. Les programmes de financement sont souvent dédiés à la jeune relève.

« Quand on est jeune, on n’a pas les capitaux pour démarrer, et si on démarre à 40 ans on n'a pas les programmes pour nous aider. »