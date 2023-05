Le Pays de la Sagouine reçoit la certification nationale Arc-en-ciel officiel

Arc-en-ciel officiel est une certification nationale destinée aux entreprises et aux organisations amicales envers les personnes LGBTQ+ . Seulement 13 d’entre elles possèdent cette certification au Nouveau-Brunswick.

Si on demande à n'importe quel membre de notre équipe ce qu'ils aiment le plus? C'est d'accueillir la visite! Ça veut dire d'accueillir tout le monde, et c'est d'accueillir les gens sans jugement , résume Monique Poirier, codirectrice générale et artistique.

En entrevue, Mme Poirier explique que le Pays de la Sagouine a appris l’existence de cette accréditation il y a quelques mois.

On a fait de la recherche et on a tout de suite compris qu'on avait envie de faire partie de ça. Ce n'est pas un processus automatique, ce n'est pas un processus facile non plus. Il y a des critères qu'il faut [satisfaire]. Il faut s'engager à faire certaines actions.

Monique Poirier, codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, samedi. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Pour recevoir cette certification, le Pays de la Sagouine a notamment sensibilisé ses employés aux enjeux de la communauté LGTBQ+ , adapté ses documents pour qu'ils soient non genrés et modifié l'affichage des salles de bain pour les rendre plus inclusives.

On avait vraiment envie de prendre position et de continuer à faire le travail nécessaire relié à cette accréditation et à l'accueil en général , ajoute Mme Poirier.

Un premier Drag Bingo

Pour souligner l’événement, le Pays de la Sagouine a présenté samedi sa toute première soirée Drag Bingo.

Selon la comédienne Solange LeBlanc, qui interprète le personnage de Joséphine, le Pays de la Sagouine n’est pas un endroit incongru pour une grande diversité d’événements. La littérature d’Antonine Maillet aborde des enjeux universels, note-t-elle. Je pense que ça se jumèle très bien en fait parce que c'est intemporel , dit-elle.

Solange LeBlanc joue le rôle de Joséphine au Pays de la Sagouine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Le public et les rires étaient au rendez-vous, samedi.

Tommy Des Rosiers, le coordonnateur de projets spéciaux au Pays de la Sagouine et l'une drag queen lors de la soirée, espère que ce genre de spectacle aide à tiédir la frénésie publique autour du drag, et pourra démontrer au public que cette forme d’expression est là pour répandre de la joie.

La réalité et les médias sociaux

Les shows drag sont une belle introduction à la communauté LGBT , dit-il.

Quand j'anime, c'est très drôle, c'est très dans l'humour, dans l'autodérision. Mais en même temps, je l'utilise pour passer des messages , explique Tommy Des Rosiers.

Il s'agira sans doute d'une bonne occasion d'expliquer au public la différence entre la réalité et ce qui se passe sur les médias sociaux, ajoute-t-il.

Tommy Des Rosiers dans son personnage de Rose Beef, samedi au Pays de la Sagouine, à Bouctouche. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Mettons que demain, il y a quelqu'un qui dit : "Les drags, c'est ci, c'est ça." Le monde qui était ici à soir va pouvoir dire : "Bien, c'était pas ça, hier. C'était juste vraiment drôle" , a-t-il dit samedi avant la représentation.

D'après le reportage d'Isabelle Arseneau