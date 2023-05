L’Université de Sherbrooke accueille le championnat canadien de karaté Koshiki

C’est au-delà de mes attentes , lance Larry Foisy, l’organisateur de l'événement.

Le championnat canadien de karaté Koshiki prend de l’ampleur année après année , ajoute le renshi, 5e dan en karaté. Il attend pas moins de 300 spectateurs et des participants de 5 à 60 ans, ce dimanche à l'occasion.

C’est une très très belle ambiance , assure-t-il sur place.

L'événement accueille principalement des athlètes de l’est du Canada, mais aussi des élites de la Californie et de New York. Une équipe du Bangladesh et des athlètes du Népal devaient compétitionner également, mais des enjeux de visa ont empêché leur présence en région, confirme Larry Foisy.

Des démonstrations de iaïdo et de judo sont également au programme du championnat.

Un sport, une discipline

Les participants rencontrés sur place disent avoir forgé leur caractère avec cet art martial.

Je suis plus sérieux, j’ai une meilleure discipline. Je suis surtout plus concentré. Et j’ai plus de confiance aussi , lance Vincent Beauregard, un jeune karatéka qui envisage la ceinture noire.

Je me sens plus mature dans mes travaux et ma vie personnelle , ajoute pour sa part Zachary, médaillé de bronze en matinée.

Ça aide à calmer mon anxiété et mon stress. C’est vraiment une belle discipline pour ça , souligne la participante Marie-Pier Villeneuve.

Panam Open à Sherbrooke

Larry Foisy laisse aussi savoir que la ville de Sherbrooke devrait recevoir l’an prochain le Panam Open, le championnat panaméricain de karaté.

C’est à confirmer. Donc un gros gros événement qui aura lieu au stade de l’Université de Sherbrooke , se réjouit-il.

Avec les informations de Joel Provencher