Les coûts pour le théâtre de Petite-Vallée ont presque doublé

Cette augmentation est due en grande partie à l’explosion des coûts de construction et des taux d’intérêt.

Le directeur général et artistique du Village en chanson, Alan Côté, sait que le gouvernement donne déjà le maximum en subvention, mais il en demande plus.

« On est pas mal au bout de ce qu’on peut aller chercher selon les règles […]. Il faut faire une exception pour nous. On a besoin de cette exception-là. C’est vital pour notre milieu. Notre organisation est vitale pour notre milieu et pour la culture au Québec aussi. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson

En 2017, un incendie a complètement ravagé le Théâtre de la Vieille forge, devenu une institution dans la région et dans la province au cours des années.

La région s’est mobilisée autour du projet de reconstruction. Une campagne de financement a permis de récolter près de deux millions de dollars.

«Je suis convaincu que les deux paliers de gouvernement comprendront l’urgence d’être à nos côtés pour absorber la hausse des coûts et ainsi confirmer que le Théâtre de la Vieille Forge est un pilier culturel pour la Gaspésie, pour les artistes du Québec et de la francophonie», affirme Alan Côté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Cependant, les coûts de reconstruction augmentent sans cesse. Pour l'organisation, il n’est pas question de reculer.

C’est beaucoup, c’est énorme, mais en même temps on est à un point de non-retour. On a mis toutes nos billes là-dedans. Ça fait six ans qu’on est dans un équipement transitoire. La transition est longue en maudit. Il faut que ça arrête , déclare Alan Côté.

Il faut absolument avoir notre théâtre en 2025. Là, il y a comme un petit cri du cœur au gouvernement pour lui dire : écoutez vous autres, on ne peut pas aller dans une campagne majeure de financement à ce stade-là, à quelques mois du début des travaux , ajoute-t-il.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, dit avoir commencé les discussions avec les fonctionnaires et son gouvernement pour tenter de trouver les manques à gagner pour reconstruire le Théâtre de la Vieille forge.

«On est au fait de la situation du théâtre qui voit sa facture augmenter comme bien des projets culturels d'infrastructures au Québec. Ce n'est pas un cas unique», mentionne le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Notre direction générale de la culture est sur le dossier. Au cabinet, on est au fait de cette situation-là. On doit trouver des façons d’être au rendez-vous, ça va de soi. J’ose croire qu’on va être au rendez-vous compte tenu de l’importance de ce projet-là , estime-t-il.

Les organisateurs du Festival en chanson de Petite-Vallée affirment avoir besoin d'une réponse avant le début des travaux qui sont prévus à la fin août.

L'inauguration du nouveau Théâtre de la vieille forge est prévue en 2025.

Avec les informations de Jean-François Deschênes