Olivia Baril remporte sa première victoire de la saison

La cycliste Rouynorandienne a remporté le Grand Prix de la ville d’Eibar au sprint final devant l’Espagnole Sheyla Gutiérrez (Movistar) et sa propre coéquipière, Yulia Biriukova, qui court avec l’équipe de développement UAE.

Elle a d’ailleurs pu compter sur l’aide de Biriukova qui était dans le groupe de tête avec elle et qui lui a permis de bien préparer son sprint final.

Je suis très contente de la façon dont la course s’est déroulée. L’équipe Movistar était très agressive. Je dois remercier mes coéquipiers qui ont fait un excellent travail dans les échappées et à me positionner pour le sprint final. Nous n’étions qu’un petit groupe en fin de course et Biriukova était avec moi. Elle a fait un excellent boulot et travaillait pour moi, ce qui m’a permis de gagner le sprint et la course , souligne Olivia Baril dans un communiqué émis par son équipe.

Olivia Baril a parcouru les 112 kilomètres de l’épreuve d’un jour en 2 heures 50 minutes 32 secondes. Il s’agit d’une récidive pour elle qui avait remporté cette course, l’an dernier.

C’est aussi un second podium en deux semaines pour la Rouynorandienne, qui avait terminé 3e lors de la dernière étape du Tour du Pays basque. Il faut dire que ce sont des routes qu’elle connaît bien, puisqu’elle habite cette région de l’Espagne depuis trois ans.