La 16 e marche pour financer la recherche sur la maladie d’Alzheimer a eu lieu dimanche à Matane sous un soleil radieux. L'événement organisé par la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent est la plus importante collecte de fonds consacrée à cette maladie dans la région.

L’ambassadrice de l’événement pour le Bas-Saint-Laurent, la pharmacienne communautaire Isabelle Rouleau, tient à souligner que chaque don sera réinvesti dans sa MRC de provenance.

Les fonds que l’on ramasse aujourd’hui sont spécifiquement pour les soins dans la communauté, les soins directs et l’hébergement à la maison J.-Arthur-Desjardins , précise-t-elle.

L’ambassadrice explique qu’il y a une participation croissante d’année en année.

Isabelle Rouleau s'implique pour cette cause depuis plusieurs années parce que, dans sa pratique de pharmacienne, c’est une maladie qu’elle côtoie tous les jours. Depuis qu’un membre de sa famille est décédé des suites de la maladie, elle s’implique davantage.

Il y a 4500 personnes touchées par la maladie d’Alzheimer [au] Bas-Saint-Laurent , affirme-t-elle.

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, en 2022, on estimait à un peu plus de 2300 le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur, selon les chiffres de la Société d’Alzheimer de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

C'est important d’aller chercher des sous pour nous aider à bonifier les services qu'on offre aux gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et leurs proches. Surtout qu'on sait que la maladie, ça va en augmentant, que les besoins sont de plus en plus grands , explique la directrice générale de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, Johanne Fortin.

«C'est une cause tellement importante. On aurait été là beau temps, mauvais temps», affirme Isabelle Rouleau, ambassadrice de l'événement. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

La pharmacienne Isabelle Rouleau affirme qu’il y a toutefois de l’espoir. Certaines molécules sont prometteuses actuellement. L’espoir c’est ce qui nous garde en vie , conclut-elle.

Vingt-trois marches ont eu lieu samedi partout au Québec.