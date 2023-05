Après 40 ans, Johanne Poirier dit aurevoir à Tam ti delam

Gravitant dans l’organisation depuis une quarantaine d'années, la directrice artistique dit être émotive de quitter la troupe et de passer le flambeau. Elle soutient toutefois ne pas être inquiète pour l’avenir du groupe qui a d’ailleurs représenté le pays à plusieurs reprises autour du globe.

« C’est une famille que je vais toujours avoir tatouée sur le cœur. » — Une citation de Johanne Poirier, directrice artistique de Tam ti delam

J’ai cette tristesse de quitter les gens, mais aussi cette fierté de savoir que la troupe va continuer et que la relève est présente. La troupe va continuer d’évoluer et c’est ça le folklore : ça se transmet de génération en génération , rappelle Mme Poirier.

Celle-ci ajoute qu’elle est également satisfaite de l'évolution de la place de la danse folklorique au fil des années.

Ça a longtemps eu une connotation quétaine, il a fallu défaire ce préjugé. Pourtant, on devrait être fière de notre folklore. Par contre, on sent que les gens sont de plus en plus ouverts , affirme-t-elle.

Elle précise que malgré son départ, la passion sera toujours au rendez-vous.

Bagages et tour du monde

Les spectacles, présentés samedi et dimanche, ont fait découvrir des danses folkloriques de plusieurs endroits sur la planète aux spectateurs. Le thème des représentations cette année était les bagages, une décision prise par la directrice artistique de concert avec les enseignants.

On a exploré toutes les formes de bagages, qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur de ce bagage et surtout quel est le bagage des gens, qu’est-ce qu'ils transportent avec eux , explique Johanne Poirier.

Formée de 11 garçons et 16 filles de tous les âges et de tous les milieux, la troupe Tam ti delam a dansé sur de la musique jouée par le nouveau groupe de musiciens de l’organisation.

L’enseignante et chorégraphe, Marie-Pier Johnson Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Il y a beaucoup d’énergie, de dynamisme et de fierté sur scène. On s'approprie notre folklore , ajoute l’enseignante et chorégraphe, Marie-Pier Johnson.

La troupe évolue depuis maintenant 43 ans à travers les danses et musiques du Québec et d’ailleurs.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie