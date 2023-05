Les montagnes de l’Ouest retiennent 25 % moins d’eau qu’autrefois, selon une étude

Les changements climatiques qui accélèrent la fonte des neiges dans les montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord rendent la région plus susceptible aux inondations, aux sécheresses et aux feux de forêts, concluent des chercheurs de l'Université de Colorado Boulder.

Entre 1950 et 2013, la capacité de rétention d'eau du manteau neigeux des montagnes Rocheuses et des chaînes côtières a diminué de 25 %, conclut l'étude publiée dans le journal Communications Earth & Environment (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ce déclin est causé par le réchauffement climatique qui retarde le début des chutes de neige à l'automne et cause une fonte plus rapide au printemps, explique l'auteur principale de l'étude, Kate Hale.

Résultat : l'eau s'écoule des montagnes plus tôt et plus rapidement, augmentant les risques d'inondations et réduisant la capacité des montagnes de servir de tours à eau durant l'été lorsque les précipitations se font plus rares et que la région est la plus menacée par les feux de forêt.

« La fonte est la principale source d'eau des régions en aval, donc lorsque davantage de neige fond plus tôt dans l'année, cela veut dire qu'il y aura moins d'eau [...] quand ces régions en ont le plus besoin. » — Une citation de Kate Hale, chercheuse, Université de Boulder Colorado

C'est dans les montagnes Rocheuses du Canada où certaines des baisses de rétention d'eau les plus marquées ont été observées , souligne la chercheuse.

Effet boule de neige

Holly Chubb, une climatologue de l'Université de la Colombie-Britannique, s'inquiète d'un effet boule de neige d'une baisse continue de la capacité de rétention d'eau dans les montagnes de l'Ouest.

Cela pourrait notamment avoir un impact important sur la génération d'énergie en Colombie-Britannique, dit-elle.

L'hydroélectricité est une source importante d'énergie pour nos entreprises, nos maisons et nos écoles, et cette énergie est produite en bonne partie par l'eau qui provient de le fonte en montagne.

C'est sans compter l'augmentation du danger d'incendies lié aux sols asséchés, ajoute-elle, ni les effets néfastes des différences de débit et de l'augmentation de la température de l'eau dans les cours d'eau ou fraient les saumons.