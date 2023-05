Rouyn-Noranda encourage les citoyens à adopter le transport actif et collectif

La municipalité compte profiter de cette semaine pour inciter les citoyens à adopter des modes de transport actif et collectif tels que la marche, le vélo ou la course pour leurs déplacements quotidiens.

La Semaine des transports actifs et collectifs a été mise en place il y a déjà quelques années pour sensibiliser la population à effectuer ses déplacements utilitaires d'une autre façon que l'autosolo, que ce soit par le vélo, la marche, le transport en commun ou le covoiturage. L'idée c'est de mettre en place une programmation qui peut permettre aux citoyens d'explorer ces différents modes de transport alternatif , explique la coordonnatrice à la vie active et aux événements Kim Hurtubise.

La responsable rappelle d'ailleurs qu'une programmation a été mise en place par la Ville pour la semaine avec plusieurs partenaires dont RécréOsisko, le CSSRN et le CISSSAT.

Il y aura notamment une marche pour les 50 ans et plus, des ateliers pour la réparation autonome de vélos et des campagnes ciblées dans les écoles.

La Ville encourage les citoyens à utiliser les modes de transports alternatifs, dont le vélo. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Elle rappelle que Rouyn-Noranda offre déjà gratuitement le transport en autobus depuis le 1er mai 2023.

Selon la coordonnatrice, des données préliminaires démontrent une hausse de l'achalandage dans les autobus.