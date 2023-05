Dernière journée du Festibière de Sherbrooke

Le Festibière de Sherbrooke est de retour pour une quatrième année. Les festivaliers ont jusqu’à dimanche 19 h pour découvrir les produits de la région et d'ailleurs au Québec.

Au-dessus de 70 exposants sont présents avec nous. C’est autant des microbrasseries que des restaurateurs, des distilleries et des cidreries. On en a pour tous les goûts, que ce soit alcoolisé ou non , souligne la directrice des communications marketing du Festibière, Alexandra Bolduc.

Pas moins d’une quinzaine de microbrasseries se sont ajoutées à la liste de la mouture précédente, précise-t-elle.

L'événement se tient toujours au parc Victoria, mais cette fois avec une ambiance au camping , souligne l’organisatrice. Elle assure que tout le monde est bienvenu au festival sherbrookois: feu de camp, musique et jeux pour enfants sont également au rendez-vous.

La réponse est excellente, surtout cette année. Il fait tellement beau , ajoute Alexandra Bolduc, qui se rappelle la température pluvieuse qui avait chamboulé l'événement l’an dernier.

Comme plusieurs microbrasseries participantes, le Siboire offre un menu différent avec des bières exclusives , mentionne Jérémy Savard, conseiller en bières du commerce connu des Sherbrookois.

C’est vraiment agréable comme ambiance , lance Thomas, un festivalier rencontré sur place.

L’entrée est gratuite. Il faut cependant se procurer un bock à une vingtaine de dollars et des jetons pour déguster les bières. Et Alexandra Bolduc le rappelle… L'alcool est à consommer avec modération.

Le Festibière de Lévis se tiendra du 29 au 2 juillet au Quai Paquet. L'évènement aura aussi lieu à Québec cet été du 17 au 20 août dans le Vieux-Port.