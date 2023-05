Deux élèves de la région médaillés aux Olympiades canadiennes des métiers

Deux élèves de l’Abitibi-Témiscamingue ont remporté des médailles aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

La compétition nationale organisée par Skills/Compétences Canada a réuni plus de 500 élèves et apprentis de partout au pays, du 24 au 27 mai, à Winnipeg au Manitoba. Deux semaines plus tôt, les meilleurs au Québec s’étaient affrontés dans les Olympiades québécoises à Québec.

Cédric Lantagne, qui étudie au Centre de formation Harricana, a été sacré champion canadien en techniques d’usinage. Le jeune homme de 21 ans de Saint-Marc-de-Figuery a dû réaliser deux pièces, une à la fraiseuse et l’autre au tour.

« Ça a assez bien été que j’étais confiant pour un podium. Je n’aurais pas dit une médaille d’or, mais j’étais confiant d’être sur le podium. Pour ne pas être sur le podium, il aurait fallu que les autres élèves fassent des vraiment beaux morceaux. » — Une citation de Cédric Lantagne, médaillé d’or

Toujours aux études pour décrocher son diplôme d’études professionnelles en usinage, Cédric Lantagne est très heureux d’avoir pu se mesurer avec les meilleurs au pays, et d’en sortir au sommet.

C’est fou raide. Pour vrai. C’est un sacré feeling. Tu te dis tout le temps : je pense que suis bon. Tu ne veux pas avoir l’air prétentieux. Tu arrives ici et t’es champion canadien. Tu penses toujours que ça arrive juste aux autres. Et finalement, je suis ici ce matin, et c’est moi le champion canadien , a-t-il souligné, dimanche matin, avant de prendre l’avion du retour.

Cédric Lantagne avait remporté la médaille d’argent aux Olympiades québécoises.

L’argent, malgré la langue

Anabelle Rémillard, une élève en secrétariat du Centre Frère-Moffet de Ville-Marie, a quant à elle remporté la médaille d’argent en TI - application de logiciels bureautiques. Les compétiteurs devaient préparer des documents avec les logiciels Word, Excel et PowerPoint.

Anabelle Rémillard, à gauche sur la photo, a remporté l'argent en TI - Application de logiciels bureautiques. Photo : Skills/Compétences Canada

La jeune femme de 19 ans de Lorrainville est très contente de son résultat, d’autant plus qu’elle a dû composer avec un obstacle additionnel, celui de la langue.

Tout ça était fait en anglais. Nous, on avait une barrière de la langue parce qu’on parlait français. C’est déstabilisant. Quand les gens parlent trop vite en anglais, j’ai de la difficulté à comprendre et à bien saisir, surtout là, en contexte de compétition , raconte-t-elle.

Elle avoue avoir été surprise de monter sur le podium.

Au début, j’étais sceptique, parce que mon Excel n’a pas super bien été. Je savais que mon Word et mon Powerpoint s'étaient plutôt bien déroulés. Je ne m’attendais pas à avoir la médaille d’argent, mais ça s’était quand même bien passé. J’étais surprise un petit peu , reconnaît-elle.

Anabelle Rémillard avait aussi remporté la médaille d’argent aux Olympiades provinciales.

Les prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu à Québec, en mai 2024.