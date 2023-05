Complété en 2017, l’édifice administratif de Lac Sainte-Anne a besoin d’être remplacé

Le bâtiment de 27 000 pieds carrés a ouvert en 2017 à l'extérieur du hameau de Sangudo, à 120 kilomètres au nord-ouest d'Edmonton. Plus de 11 000 résidents vivent dans le comté qui comprend entre autres les municipalités de Mayerthorpe et Onoway.

À l'époque, certains résidents se plaignaient du budget associé au projet soit 11,7 millions de dollars. Plus de 2 000 personnes avaient demandé, en vain, d'arrêter la construction.

Les responsables du comté ont refusé de commenter sur la situation, mais dans un communiqué de presse envoyé le 17 mai, ils expliquent avoir pris la décision de remplacer l’édifice, une décision difficile, mais nécessaire .

De vastes enquêtes et évaluations d'experts ont malheureusement conclu qu'il n'est pas possible de réparer les dommages actuels et de maintenir l'intégrité du bâtiment , indique le communiqué en précisant, entre autres, de nombreuses fissures dans les murs et le plafond.

Le comté espère que la construction d'un nouveau bureau administratif sera financée grâce aux dommages et intérêts d'un procès intenté en 2019 contre ceux considérés comme responsables de la situation avec le bâtiment .

Une poursuite de 10 M$

Le comté poursuit Colliers Project Leaders, A&E Architectural and Engineering Group, Casman Building Solutions, Arrow Engineering et Roterra Piling. Il réclame 10 millions de dollars en dommages et intérêts.

Toutes les entreprises ont déposé des déclarations de défense niant les allégations du comté. Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Le comté espère une résolution en 2024 qui permettrait la construction d'un nouvel édifice financé par les défendants.

Avec les informations de Madeleine Cummings