Santé Canada saisit des antibiotiques non autorisés dans une épicerie de Vanier

Les autorités soulignent que les gélules saisies indiquaient clairement sur l'étiquette qu'elles contenaient de l'axomicilline, un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections bactériennes.

Les produits de santé non homologués n’ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter une série de risques graves pour la santé , peut-on lire dans un communiqué de presse.

À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence peut ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments , explique Santé Canada.

Les bureaux de Santé Canada. (Photo d'archives) Photo : Francis Ferland / CBC

Santé Canada rappelle que les médicaments sous ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous une supervision médicale.

L’amoxicilline peut provoquer différentes réactions allergiques telles que le gonflement des lèvres, du visage et de la gorge, des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées graves et des démangeaisons, des nausées, des vomissements, des diarrhées et des signes d'insuffisance rénale et hépatique.

L'ingrédient peut également provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques à d'autres types d'antibiotiques

De plus, une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de l'amoxicilline pourrait entraîner une résistance aux antibiotiques, est-il rapporté dans le communiqué.

Santé Canada recommande aux consommateurs de rapporter les gélules à une pharmacie locale pour qu'elles soient détruites correctement.

Retirées des tablettes de l'épicerie, selon la gérante

La gérante du magasin, Willa Yang, soutient que les comprimés n’étaient pas vendus à la clientèle. Cependant, elle admet qu'elle gardait quelques boîtes pour des clients habituels qui le demandaient.

La plupart des produits […] sont fabriqués à partir d'une herbe chinoise , ajoute-t-elle. Ce type de médicament n'est pas aussi puissant que la médecine occidentale. Et la plupart des familles chinoises l’ont à la maison .

Willa Yang soutient que les gélules d'amoxicilline non autorisées sont retirées des tablettes du supermarché situé sur l’avenue McArthur et invite les inspecteurs à revenir.

Nous avons cessé d'avoir ce produit dans le magasin. Nous devons respecter les réglementations locales. Nous devons faire ce qu'il faut , poursuit la gérante.