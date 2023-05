En tournée économique en Asie, David Eby omet la Chine

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, se rend en Asie pour une mission économique de deux semaines lors de laquelle il prévoit passer par le Japon, la Corée, Singapour et le Vietnam, mais pas la Chine.

David Eby veut ainsi renforcer les liens économiques de la province avec ses partenaires de la région indopacifique, qui connaît une croissance économique rapide, en ce moment.

Nous savons que le commerce peut subir l’impact d’événements mondiaux , a lancé le premier ministre en conférence de presse, samedi. S’il y a un bouleversement dans les relations commerciales avec un pays, nos relations avec d’autres pays pourront compenser , selon lui.

La ministre de l’Énergie, Josie Osborne, et celle du Développement économique, Brenda Bailey, de même que le ministre d’État au Commerce, Jagrup Brar, accompagnent David Eby dans ce voyage.

Diversifier les relations

Le groupe rencontrera divers intervenants de l’économie asiatique pour discuter d’investissement et de partenariats dans divers domaines, dont les technologies vertes, les mines et les technologies de communication.

Nous voulons diversifier nos relations d’affaires, approfondir nos relations avec des pays comme le Japon et la Corée, ainsi que développer de nouvelles relations avec des pays comme Singapour , explique David Eby.

Je crois qu’avoir plusieurs partenaires commerciaux assurera la stabilité économique des Britanno-Colombiens en ces temps de tensions politiques. Plus nous aurons de partenaires d’affaires et de relations développées, plus notre province aura de succès.

Le premier ministre et ses collègues doivent rentrer au Canada le 7 juin.